Economía para todos

Se cierran tres bancos en el 2005

Se suspendieron las operaciones del Banco Empresarial, Banco Metropolitano y Banco Promotor.

El Banco Central publicó la Memoria de Labores del Banco de Guatemala 2005, destacando que se inició la implementación del Sistema de Cuentas Nacionales Trimestrales.

El Congreso de la República aprobó el Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, Centroamérica y EUA.

En cuanto al Balance General, en la cuenta Restauraciones de Patrimonio equivalen a las pérdidas por Q18,899.0 millones en que incurrió el Banco Central durante el período 1984-2001, equivalentes a un promedio de Q2.9 millones diarios durante 18 años.

El Banco obtuvo al final del ejercicio contable 2005 una deficiencia neta de Q593.8 millones, equivalente a Q1.6 millones diarios. Es el costo de tener a raya a la inflación.

Se suspendieron las operaciones del Banco Empresarial, Banco Metropolitano y el Banco Promotor.

La Junta Monetaria autorizó a los bancos del sistema para invertir en títulos valores emitidos por el Gobierno de los Estados Unidos de América. También autorizó la conformación del Grupo Financiero Uno y la estructura organizativa de dicho grupo.

En el Estudio de la Economía Nacional 2005 se indica que el ritmo inflacionario fue de 8.57%, inferior al de diciembre de 2004 (9.23%), todo ello por la continuada alza internacional del petróleo. La tasa líder de la política monetaria se aumentó en siete ocasiones, de 2.55% a 4.25%.

El tipo de cambio del quetzal respecto del dólar de los Estados Unidos de América fue de Q7.61 por US$1 el 29 de diciembre de 2005. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.

Para el año 2005, a nivel mundial, el mundo recibió con dolor la noticia de la muerte del papa Juan Pablo II. Posteriormente, se llevó a cabo el cónclave en que fue electo el cardenal alemán Joseph Ratzinger como nuevo pontífice, con el nombre de Benedicto XVI.

La temporada de huracanes se intensificó en el Atlántico. Uno de los más mortíferos fue el huracán Katrina, que afectó a varios estados de EUA.

Las remesas familiares de nuestros connacionales fue de 3 mil millones de dólares, representando el 9.5% del PIB. Los combustibles siguieron en alza, reportando el costo del galón de gasolina de Q27, llegando a Q32.

El decreto No. 31-2005 del Congreso de la República aprobó el Tratado de Libre Comercio con la República Dominicana, Centroamérica y EUA.

A principios de octubre, buena parte del territorio nacional fue afectado por el paso de la tormenta tropical Stan. El resultado de esta catástrofe natural fue de 669 muertos, más de 800 personas desaparecidas, casi medio millón de damnificados y más de 35 mil viviendas dañadas. Fue tan masiva la destrucción al paso del fenómeno natural que afectó demasiado a la economía nacional. El 22 de octubre se dio una fuga masiva de 19 reos de alta peligrosidad de la cárcel El Infiernito.

En numismática se publicó el Reglamento para Emitir Billetes y Monedas, así como el Reglamento para el Canje, Amortización y Destrucción de Billetes y Monedas. Se emitió opinión favorable a la propuesta de dibujos principales del anverso y reverso, así como el color dominante de los billetes de Q200, Q500 y Q1,000. En filatelia, la emisión de sellos fue la siguiente: Flora y fauna en Guatemala; 70 años de relaciones diplomáticas entre Guatemala y Japón; Mayólica de Guatemala; y Centenario del Club Rotarios.