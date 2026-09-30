Economía para todos

Se suspenden operaciones de Bancafé en 2006

Se obtuvo oro y plata por parte de la Compañía Montana Exploradora de Guatemala, S. A.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala 2006.

Entró en vigor oficialmente el TLC RD-Cafta, firmado entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos de América.

El 28 de agosto de 2006, el Estado, por intermedio del Ministerio de Finanzas, emitió a favor del Banco de Guatemala certificados representativos de bonos del tesoro de la República, por Q1 mil 159.5 millones para cubrir las pérdidas del banco central, correspondiente al ejercicio contable 2004, a un plazo de 30 años y a una tasa de interés anual de 3.94%, por lo que al 31 de diciembre de 2006, el saldo de los referidos títulos en poder el Banco Central, ascendía Q2 mil 123.2 millones.

En el estado de resultados al fin del año 2006 se obtuvo una deficiencia neta —pérdida— de Q393.3 millones en el ejercicio contable anual.

Desde 2004, la Junta Monetaria había aprobado las políticas de inversiones de las reservas monetarias internacionales del Banco de Guatemala, y en el año 2006 las actualizó.

El Banco de Guatemala publicó el Estudio de la economía nacional 2006.

En Guatemala el crecimiento económico fue de 5%. El ritmo inflacionario fue de 5.79%. En 2006 los medios de pago totales (M2) crecieron en el año 17.3%, y el crédito bancario al sector privado tuvo un crecimiento interanual de 28.8%.

El tipo de cambio del quetzal respecto al dólar de los Estados Unidos de América fue de Q7.62449 por US$1.00 el 28 de diciembre de 2006. Las reservas monetarias internacionales netas fueron de US$4 mil 61.1 millones.

Se observó mayor dinamismo en las actividades de extracción de minerales metálico para la obtención de oro y plata por parte de la Compañía Montana Exploradora de Guatemala, S. A., en el departamento de San Marcos.

En cuanto al valor de las exportaciones de petróleo, este se ubicó en US$233.2 millones.

Las exportaciones de maquila pasaron ascendieron a US$2 mil 297.4 millones en 2006, un sector de rápido crecimiento.

El Banco de Guatemala elevó la tasa de interés líder de la política monetaria en 25 puntos básicos en tres oportunidades, hasta situarla en 5%.

La Junta Monetaria resolvió aspectos bancarios así: autorizar el 5 de julio de 2006 la fusión por absorción del Banco de Occidente, S. A., por el Banco Industrial, S. A. El Banco de Occidente operó 125 años y era el decano de los bancos. Autorizar el 11 de octubre de 2006 la constitución del Banco Azteca de Guatemala, S. A. Suspender el 19 de octubre de 2006 las operaciones del Banco del Café, S. A. Autorizar el retiro del país de Lloyds TSB Bank Plc., sucursal Guatemala.

Las remesas aumentaron también, pues se percibieron más de US$3 mil 310 millones a finales del 2006.

El grupo financiero norteamericano Citigroup compró el Grupo Financiero Uno y adquirió el banco Cuscatlán, de El Salvador, en el mes de diciembre en toda la región.

El 5 de junio se creó la Ley Antievasión, entrando en vigor en el mes de julio. En este mismo mes entró en vigor oficialmente el TLC RD-Cafta, firmado entre Centroamérica, República Dominicana y EUA.

Los combustibles fueron el tema recurrente a lo largo del 2006, pues estuvo en sube y baja de sus precios.

De los Q28 a nivel de la capital y los Q30 en los departamentos que desde diciembre del año 2005 se pagaban por galón de combustible, los guatemaltecos empezaron a pagar a partir de septiembre de 2006 los precios de Q22.50 la superior, Q22 la regular y Q18 el diésel.