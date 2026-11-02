Desarrollo de país

Seguridad ciudadana y economía familiar

Un año más tarde de la fuga de los 20 reos se da el asesinato del exfiscal Solórzano Foppa.

En estudios de opinión publica que he leído últimamente sobre la evaluación del gobernante, del gobierno, de otros servidores públicos, etc., marca la preocupación del ciudadano sobre tres temas: 1) la seguridad ciudadana debilitada, 2) aumento del costo de vida durante este año, y 3) la corrupción.

Al próximo gobierno le tocará enmendar la plana de la economía familiar y del país.

Es una responsabilidad mayor del gobierno darle a la ciudadanía la seguridad necesaria para que pueda vivir en paz y sin riesgos de atracos, extorsiones y muertes. Para poder cumplir, el Ejecutivo cuenta con la institucionalidad y los recursos económicos suficientes para que la criminalidad se reduzca, para que eliminen las extorsiones y para que las calles sean vigiladas por la autoridad policial. Los discursos del presidente Arévalo y del ministro de Gobernación van en la línea de aumento de policías cada año y de mejoras en controles en cárceles, remodelaciones de algunas y construcción de una nueva de máxima seguridad, entre otras acciones para corregir el rumbo, pero falta ver logros. También deben enfrentar la realidad del crimen organizado transnacional para lo cual tienen apoyos muy importantes de otros países, empezando por los Estados Unidos.

La fuga de los 20 reos del centro de detención para hombres Fraijanes 2 el 12 de octubre de 2025, que, según reportes de medios de comunicación, eran 20 cabecillas de una pandilla bien identificada, y los reportes constantes de extorsiones a los comercios, dieron pie a la aflicción ciudadana. A la fecha han sido localizados 11 de los 20. Siguen nueve prófugos. Un año más tarde se da el asesinato del exfiscal Solórzano Foppa. De ese asesinato se deriva la pronta pero cuestionada captura de los hermanos Choc Toz, donde uno era repartidor de Pedidos Ya. Para el bien de ambos jóvenes, sus compañeros de trabajo, de gremio y gran ciudadanía lograron reclamar la falta de pruebas, por lo que los liberaron. Se dio vuelta el caso con la destitución del director general y del subdirector de Operaciones de la PNC y siete agentes de la PNC acusados por el Ministerio Público, quienes enfrentarán proceso penal.

También es causa de preocupación ciudadana respecto de la seguridad ciudadana la narcoactividad y la narcopolítica, donde la Embajada de Estados Unidos constantemente publica en su red social X que estarán vigilantes de que en las elecciones de 2027 no lleguen a ocupar cargos en el Ejecutivo, en el Legislativo ni en el poder local personas relacionadas con actividades criminales. Eso agrega puntos en contra del clima en las mediciones.

La seguridad ciudadana es clave para que el país se desarrolle. La ciudadanía debe de tener la certeza de que sus hogares y sus negocios van a estar en condiciones seguras para poder concentrarse en la educación y en la productividad, que tanto hace falta. Un país seguro es un país próspero. Tener a más policías en la calle y al Ejército en su rol es algo que la ciudadanía aprecia y apreciará.

El segundo tema es un tema muy amplio que se inicia con el incremento en el precio del petróleo producto del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Eso ha incrementado el precio de los combustibles en todo el mundo y, por ende, se han encarecido materias primas y productos terminados. El Gobierno tardó mucho en la solución que finalmente el Congreso encontró al eliminar temporalmente el IVA y IDP de los combustibles.

El pensamiento político de aumentar el gasto en el sector público empleando, sin necesidad de hacerlo, a muchas personas sin competencias, en vez de invertir en lo que un gobierno debe invertir, incrementará los costos de vida por inflación cuando toque que pagar deuda de gasto y no de inversión.

Al próximo gobierno le tocará enmendar la plana de la economía familiar y del país, con presupuesto sensato, generación de confianza y mejoras en certeza jurídica, si elegimos bien.