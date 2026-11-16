Catalejo

Sin políticos no es posible lograr éxitos diplomáticos

Un viejo dicho señala: es más difícil recuperarse de una victoria.

Al analizar los resultados de la inexistente política latinoamericana es fácil encontrar varias causas comunes en las características de quienes ganan elecciones. Entre ellas destaca la incapacidad de quienes se auto proclaman candidatos y luego se vuelven presidentes, solo para repetir y empeorar los mismos errores, independientemente de la ideología. No puede haber políticos, realmente, porque ignoran cómo gobernar, pues salen de la nada. Hay dos excepciones: México, cuya líder sí tiene algo de experiencia y es apoyada popularmente, pero su pírrica diferencia porcentual fue de 0.3% de votos. Y Brasil, con un líder vencedor en tres elecciones, pero esta vez con una súper pírrica victoria de menos del 2% respecto a Bolsonaro. Nada por qué enorgullecerse.

En las próximas elecciones, la narcoactividad será personaje principal en Guatemala y en Estados Unidos.

En Guatemala, la diferencia de votos para Arévalo y para Torres fue de 22%, una paliza porque el sufragio fue no tanto en pro del ganador, sino en contra de una de los personajes políticos más tozudos y rechazados en la historia nacional. Por eso es monumental el descenso a último lugar en el apoyo a los presidentes. Las diferencias entre los dos primeros en otros países fueron así: de la Espriella, Colombia, 0.95%, derecha; Kast, Chile, 17%, derecha; Perú, Fujimori 0.27%. En Centroamérica quedaron dos dictaduras perfectas, la de la dupla Ortega-Murillo en Nicaragua, impopular, de izquierda, sin datos, y la de Bukele de El Salvador, popular de derecha; Honduras, Nesry Azfura, derecha. En Costa Rica, Laura Fernández, populista de derecha y neoliberalista.

El istmo centroamericano, con sus 550 mil kms2 siempre ha sido importante. Ahora es un reino para el narcotráfico hacia el norte, problema grave para Estados Unidos, por ser el mayor narcomercado del mundo. Por eso la relación entre gobiernos requiere una combinación complicada: experiencia diplomática y sobre todo capacidad personal. En ese punto parece haber un retroceso porque recientemente fueron cambiados los embajadores y sustituidos por personajes cuya característica común es tener cero experiencia diplomática pero sí estar en el círculo de los amigos de cada presidente. Se trata de Julio Saavedra, y de Pedro Cabrera, quien aún no ha sido confirmado por el Senado, por lo cual los demócratas por venganza podrían bloquearlo.

Un viejo dicho señala: es más difícil recuperarse de una victoria, sobre todo cuando llegan bisoños deseosos de venganza. La derrota es menos complicada porque si hay personajes con experiencia, pueden decidir o sugerir cambios para evitar la repetición de un fracaso. En el caso de Guatemala, no ha habido una reunión con el país vecino El Salvador, cuya imagen hacia adentro es positiva a causa de la manera ni siquiera ilegal, sino alegal de actuar contra las maras, a costo de y numerosas víctimas inocentes condenadas desde el momento de su captura. Es la misma política de un gobierno dictatorial: ha habido 56 prórrogas de 2022 a 2026 y abundan las críticas internacionales.

Pedro Cabrera es, por ahora, una incógnita. Trump debe negociar ese nombramiento con los demócratas, porque tanto en Guatemala como en Estados Unidos ya el tiempo disponible es corto para las elecciones y las campañas ya comenzaron. La diplomacia no debe ser realizada por amigos, sino por lo mejor del equipo de una cancillería con experiencia, capacidad, astucia, contactos y curriculum. Cuando la persona enviada tiene conocido dentro de su país, el receptor se siente agradado, como cuando Miguel Ángel Asturias fue embajador en Francia. Hoy, el telón de la narcoactividad no se ha levantado totalmente pero está activo en el istmo, como siempre desunido y partido. Por aparte, es confiable la presencia del Cuerpo de Ingenieros arreglar los puertos.