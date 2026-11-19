Liberal sin neo

Sobre dos discursos de alto calibre

La necesidad de recuperar una idea de civilización que se ha vuelto incómoda.

En pasadas semanas escuché dos discursos que me impresionaron por su elocuencia y forma de abordar temas sobre las ideas y la geopolítica de nuestros días. Los dos discursos de Marco Rubio tienen como hilo conductor la reivindicación de la identidad occidental, la legitimidad de los intereses nacionales y la necesidad de recuperar una idea de civilización que se ha vuelto incómoda en el discurso político contemporáneo. Uno fue pronunciado en Atenas, el 7 de octubre, y otro ante la Federalist Society, en Washington, el 13 de noviembre de 2026.

Raíces reconocibles y una herencia que merece ser conocida, apreciada y defendida.

Rubio tiene una historia personal que da significado a sus palabras. Hijo de inmigrantes cubanos que llegaron a Estados Unidos buscando oportunidades, su trayectoria encarna el sueño americano; la posibilidad de que el origen familiar o económico no determine el horizonte de una persona. Su propia vida representa esa tradición de movilidad social, libertad y aspiración individual que reivindica en sus discursos.

En Atenas, Rubio habló desde la colina de Pnyx, donde se reunía la asamblea de ciudadanos atenienses, con la Acrópolis como telón de fondo. Afirma que la civilización occidental tiene raíces reconocibles y una herencia que merece ser conocida, apreciada y defendida. Grecia aportó la indagación racional, la filosofía, la ciencia, la historia y una concepción de la excelencia humana. Roma añadió su tradición jurídica y política, el cristianismo incorporó una visión de la dignidad de la persona y la tradición inglesa aportó una concepción de la libertad que encontraría expresión institucional en Estados Unidos.

Hay una crítica implícita a una corriente contemporánea que mira con desconfianza las identidades nacionales y culturales, como si fueran expresiones de un pasado primitivo que debe superarse. Rubio reivindica la pertenencia, el orgullo por la propia historia y la legitimidad de defender los intereses nacionales. Una Europa que pierde confianza en su herencia y en su voluntad de defenderse difícilmente podrá sostenerse. Advierte de que ninguna civilización puede perdurar si deja de valorar aquello que la constituye.

Ante la Federalist Society, Rubio expresa su preocupación por la creciente influencia de organismos multilaterales, burocracias internacionales y organizaciones activistas que, bajo el lenguaje de principios universales, pretenden imponer criterios y decisiones sin responder directamente ante los ciudadanos. Cuestiona particularmente la autoridad que se atribuyen Naciones Unidas y la Corte Penal Internacional, así como la pretensión de que estructuras supranacionales tengan autoridad moral o institucional por encima de gobiernos que responden a sus ciudadanos.

Su planteamiento aborda una cuestión fundamental: quién ejerce el poder y ante quién responde. Rubio sostiene que la legitimidad política descansa en los ciudadanos y en las instituciones de sus respectivas naciones. La cooperación internacional tiene sentido cuando sirve a los países que la integran, mientras que la transferencia de autoridad y decisiones a estructuras alejadas del control democrático plantea un problema de soberanía y responsabilidad. Identifica un problema genuino de la arquitectura internacional: la distancia entre quienes ejercen poder y quienes pueden exigirles cuentas.

Los dos discursos convergen en una defensa de la identidad, la libertad y la autodeterminación. Es una invitación a rescatar la confianza en los fundamentos de la civilización que ha producido lo que tenemos; imperfecto, pero superior a lo que ha precedido. No exige estar de acuerdo con todo lo que expone para apreciar su calibre.