Catalejo

Solo 10% de la población ha vivido un terremoto

Los numerosos sismos de estas semanas demuestran la proximidad de un terremoto como el del 4 de febrero de 1976.

Uno de los conocimientos más importantes de estar en las mentes de los habitantes de Guatemala y Mesoamérica, la zona entre México y Panamá, es la constante actividad sísmica a causa del Cinturón de Fuego ser una de las áreas del planeta con más temblores, sismos y terremotos. Esta es una terminología popular según la magnitud, epicentro e hipocentro (fuerza y duración, lugar en la superficie del terreno o profundidad dentro de la Tierra, respectivamente). A esto contribuyen la interrelación de las placas tectónicas del Pacífico, de Cocos, del Caribe, y con influencia de Norteamérica, Nazca y Sudamérica. Es un verdadero enjambre y provoca las cadenas volcánicas, con sus erupciones a veces explosivas y constantes, como las del Fuego, activo desde 1524.



No siempre son sensibles, y en realidad son cotidianas. El Insivumeh informó que la erupción más reciente fue el 15 de octubre, además de 7,250 desde enero, 160 sensibles y 15 diarios. El año anterior fueron 11,811, 397 y 32 diarios. No se trata de preguntarse si habrá otros, sino de cuándo ocurrirán y cuáles pueden ser los daños en pérdida de vidas, damnificados, infraestructura y tiempo necesario para recuperar la normalidad. A ello se agrega la necesidad urgente de preparar a la ciudadanía, como lo hace Japón, por ejemplo, donde el número de afectados se reduce notablemente a causa de la organización.

No se trata de preguntarse si habrá otros, sino de cuándo ocurrirán y cuáles pueden ser los daños.



El último terremoto fue el 4 de febrero de 1976 y causó una terrible tragedia nacional: el país tenía 6.2 millones de habitantes y murieron instantáneamente 25 mil personas, es decir el 1.6% de la población, y salieron afectados un millón. Hoy, medio siglo después, somos 18 millones de guatemaltecos, es decir tres veces más. La mitad son menores de 18 años y ello deja una cifra similar de adultos, pero quienes tienen edad suficiente para haberlo vivido ya teniendo una plena conciencia de la gravedad de lo ocurrido. Ese 1.6% de hoy equivale a unos 75 mil muertos y 3 millones de damnificados. No son números exactos, sino solamente proyecciones de cómo podría ser.



Hay diferencias si el fenómeno telúrico ocurre de día o de noche. En el primer caso la avalancha de gente en las calles provoca sepultamientos de edificios y casas, puentes, y ahora sería peor por los embotellamientos de carros. En el segundo, la gente se encuentra en sus casas, lo cual provoca serios y similares peligros y derrumbes de construcciones. El peor de los defectos es el pavor desbocado y el ruido causado por la tierra moviéndose horizontal o verticalmente. El de 1976 duró 33 segundos y ocurrió a las tres de la mañana. A quienes nos tocó vivirlo nos quedó una experiencia inolvidable, mantenida por muchos años. Fue el terremoto más fuerte ese año de toda esta zona.



Las formas de prevenir consecuencias son varias: mantener las puertas internas con aperturas breves porque a veces se traban. Mantener cerca de la cama maletas listas con ropa para cada residente, no caminar descalzos porque puede haber chayes. Salir a la calle o al jardín, utilizar los vehículos a poca velocidad si lleva a alguien a algún hospital, tener un papel escrito para recordar la lista de acciones indispensables. Los niños deben ser informados de qué hacer y qué no hacer. Recuerdo las panaderías, supermercados y conductores reduciendo voluntariamente la cantidad de gasolina para cada uno, porque renace el sentido de ayuda y de solidaridad, porque una tragedia despierta a todos.