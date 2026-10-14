Economía para todos

Surge el bitcóin en 2008

Por la crisis financiera de 2008, surgió el bitcóin, como moneda digital descentralizada de los bancos centrales.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala 2008.



Las autoridades monetarias y bancarias dispusieron crear mecanismos temporales para proveer liquidez a las entidades del sistema bancario.



El Ministerio de Finanzas cubrió, conforme a la ley, a los dos años la pérdida del Banco de Guatemala del ejercicio contable de 2006, con bonos a 30 años plazo. El saldo de los referidos títulos en poder de Banco ascendía a Q3 mil 110.3 millones.



Los estados financieros del Banco, al 31 de diciembre de 2008, registraron una utilidad de Q638.4 millones (en 2007, la utilidad fue de Q209.6 millones). La utilidad se distribuye así: 10% para incrementar el Fondo de Garantía del Banco Central y 90% para incrementar la reserva general del banco central.



El Banco de Guatemala publicó el Estudio de la economía nacional 2008.



A raíz de la crisis financiera de 2008, surgió el bitcóin como moneda digital descentralizada de los bancos centrales.



Algunos datos de interés en 2008 en Guatemala: las exportaciones de petróleo fueron de US$373.7 millones. El PIB creció 3.3%; la inflación anual, 9.40%; tipo de cambio del quetzal respecto del dólar, Q7.78159 por US$1.00; carga tributaria, 11.3%; déficit fiscal/PIB, 1.6%

Tasa de interés líder: en marzo, de 6.50% a 6.75%; en julio, 6.75% a 7.25%.



El Congreso de la República modificó el Código Penal, relativo al pánico financiero, en el cual se establece una disposición legal que sanciona a las personas que tiendan a esparcir información falsa o inexacta que menoscabe la confianza de los clientes, usuarios, depositantes o inversionistas de una institución sujeta a la vigilancia y supervisión de la Superintendencia de Bancos.

La Junta Monetaria aumentó la tasa de interés líder de 6.50% a 7.25% para reducir la inflación.



La Junta Monetaria autorizó al Banco de los Trabajadores para que adquiriera acciones del Banco de la República, S. A., con el propósito de llevar a cabo la fusión por absorción del Banco de la República, S. A. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En septiembre, el banco de inversión estadounidense Lehman Brothers se declaró en quiebra. El gobierno norteamericano intervino y nacionalizó a los gigantes hipotecarios Fannie Mae y Freddie Mac.



A nivel nacional, Álvaro Colom Caballeros asumió la Presidencia de Guatemala al ganar la segunda vuelta electoral en 2007.



En febrero, el Ejecutivo aprobó subsidios directos al transporte público y la tarifa de la energía eléctrica. En junio, el Banco de Guatemala intervino los mercados cambiarios inyectando dólares para estabilizar el tipo de cambio frente al quetzal.



En septiembre se aprobó la Ley de Acceso a la Información Pública, en donde la ciudadanía tenía garantizado el acceso a los datos sobre el uso del erario y salarios de los funcionarios. En abril, el Gobierno implementó el programa social “Mi familia progresa”, que consistió en la transferencias monetarias condicionadas a familias de escasos recursos.

Se firmó el Acuerdo Especial con Belice, para llevar el caso ante la Corte Internacional de Justicia. Previamente hubo consultas populares en Guatemala y Belice.



En numismática se dispuso que la moneda metálica de un centavo de quetzal, al agotarse el inventario en bóvedas, se estaría dejando de emitir.



En filatelia se emitieron los siguientes sellos: 50 años del Instituto de Fomento Municipal (Infom). In memoriam monseñor Juan Gerardi Conedera (1922-1998). Bastiones defensivos Ciudad de Guatemala (fuerte San José y fuerte Matamoros). Juegos Olímpicos Beijing 2008. Aves de Guatemala. Tejidos típicos de Navidad. Ocho siglos de la Orden Franciscana.