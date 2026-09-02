Economía para todos

Tercera reforma monetaria y bancaria

El Papa Juan Pablo II vino para canonizar al Hermano Pedro de San José de Betancur.

El banco central publicó la Memoria de labores del Banco de Guatemala 2002, destacando la transparencia a que se obliga la institución.



Se realizó la tercera reforma monetaria y Bancaria de Guatemala. La Memoria da una explicación de su contenido. Y detalla con precisión los resultados del acuerdo de stand-by con el Fondo Monetario Internacional.



En los estados financieros del Banco de Guatemala se reportaron las pérdidas acumuladas durante dos décadas, por valor de Q16 mil 834.2 millones. Es lo que se conoce como déficit cuasi fiscal. Dichas pérdidas se orientaron a corregir las consecuencias monetarias generadas por los desequilibrios fiscales en el período, y por los subsidios cambiarios concedidos.



La novedad es que la nueva Ley Orgánica del Banco de Guatemala estableció que el Estado, a través del Ministerio de Finanzas Públicas, debe restituir al banco central el costo acumulado de tales pérdidas.



Se estableció en la Ley Orgánica publicar informes en materia de transparencia y rendición de cuentas, entre ellos, dar a conocer el balance general y estado de gastos y productos.

Se emitieron nuevas leyes monetarias y bancarias, y la Ley de Supervisión Financiera.



Comento: interpretar el balance del Banco de Guatemala es tarea de valientes. No es un balance simple. El Banco de Guatemala tuvo pérdidas en 2002 por Q905.3 millones, equivalentes a cerca de Q2.5 millones diarios. El déficit cuasi fiscal es el equivalente al monto anual para combatir la inflación. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



En 2002, en América Latina, el presidente venezolano Hugo Chávez enfrentó protestas y huelgas que pusieron en riesgo su mandato, al ser objeto de un frustrado golpe de Estado en el mes de abril. Estuvo fuera del poder por 72 horas, y al recuperarlo se aferró y logró consolidarse en el poder.



En este año 2002, la economía guatemalteca creció a razón de 2.3%. Se aprobó el Presupuesto para el año 2003 por un monto de Q29 mil millones por parte del oficialismo, sin apoyo de la oposición, en el que se incluyeron para financiar US$700 millones de la venta de eurobonos, una parte de lo cual iba a ser depositado en el Banco Central.



En la mañana del 25 de febrero, el entonces presidente del Banguat, Lizardo Sosa, fue secuestrado. El suceso aconteció cerca de su casa cuando estaba realizando rutinas de ejercicios. El 16 de abril falleció de un paro cardiaco en Miami, Florida, EE. UU., el expresidente guatemalteco Ramiro De León Carpio. El 29 de julio vino por tercera vez el papa Juan Pablo II, para llevar a cabo la canonización del santo hermano Pedro de San José de Betancur. Dicha actividad se realizó en las instalaciones del Hipódromo del Sur, contando con la asistencia de más de 750 mil personas, procedentes de Guatemala, Centroamérica, Polonia y una delegación de las islas Canarias, lugar de nacimiento del santo.



En numismática, el Banco de Guatemala conmemoró la canonización del santo hermano Pedro con la acuñación de una moneda, con valor de Q1, en plata. En filatelia se emitieron siete sellos de la tercera visita del papa Juan Pablo II y canonización del beato hermano Pedro, con imágenes distintas muy atractivas. También se emitieron sellos por el 125 aniversario de la Unión Postal Universal, por el ascenso de Jorge Viñals al monte Éverest, y por los cien años de la Organización Panamericana de de la Salud