Economía para todos

Tres bancos intervenidos y tres fusiones

Fueron intervenidos el Banco Empresarial, el Banco Metropolitano y el Banco Promotor.

El Banco de Guatemala publicó la Memoria anual y estudio económico 2001, destacando que recibió el tercer pago de la venta de acciones de la empresa Telgua, por US$350 millones.



En Guatemala, el PIB en términos reales tuvo una tasa de 2.1% La carga tributaria en 2001 fue de 9.7%. El tipo de cambio fue de Q8.00048 por US$1.00 al 31 de diciembre de 2001.



A partir de enero 2001, el nivel general de precios se midió con un nuevo índice de precios al consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Incluye ocho regiones, 15 ciudades y la canasta de 422 bienes y servicios (antes, 212).



Se recibió el tercer pago correspondiente a la venta de acciones de la Empresa de Telecomunicaciones de Guatemala, S. A. (Telgua), por US$350 millones, y por la colocación de bonos del Tesoro en el exterior por US$325.0 millones.



Se enfrentaron problemas que culminaron con el proceso de intervención administrativa de tres instituciones bancarias, en el primer trimestre del año, y con la solicitud por parte de la Superintendencia de Bancos a la autoridad judicial correspondiente para que se procediera con los procesos de ejecución colectiva de dichas instituciones. Fueron los bancos Promotor, S. A., Metropolitano, S. A. y Empresarial, S. A. Se inició también el proceso de liquidación de la Financiera Metropolitana, S. A.



Entró en vigor el 1 de mayo de 2001 de la Ley de Libre Negociación de Divisas, También, por parte de la Junta Monetaria, se aprobaron proyectos de Ley Orgánica del Banco de Guatemala, Ley Monetaria, Ley de Bancos, Ley de Supervisión Financiera. Estas leyes fueron aprobadas por el Congreso de la República en 2002.



Se aprobó que los bancos sólo podrán dar en préstamo como máximo diez veces su capital.

Tres fusiones: Banco Granai & Townson-Banco Continental; Banco Reformador-Banco de la Construcción; Banco del Agro-Banco Agrícola Mercantil.



En marzo 2001 se efectuó la fusión por consolidación del Banco Granai & Townson, S. A., con el Banco Continental, S. A., con el nombre de Banco G&T Continental.



La tasa del impuesto al valor agregado se fijó en 12% (10% en 2000).



La Junta Monetaria autorizó al Banco de Guatemala para vender a la Corporación Financiera Nacional (Corfina) la deuda del Banco Central de Nicaragua a favor del Banco de Guatemala por Q29.9 millones. Fue una ingeniería financiera para que Corfina cancelara su deuda con entidad financiera en España. Hasta aquí la información del Banco de Guatemala.



Terror en EUA por el ataque a las Torres Gemelas del World Trade Center y el Pentágono el 11 de septiembre de 2001. Un mes después, EUA y Gran Bretaña bombardearon ciudades afganas, mientras Bin Laden permanecía escondido.



Terremoto de gran magnitud en El Salvador; afectó también a Guatemala, en donde dos personas murieron.



Roban de la iglesia del Cerrito del Carmen imagen de la Virgen del Carmen que fue donada por Santa Teresa de Jesús en el siglo XVI. Se fugaron 78 reos de la Cárcel de Alta Seguridad en Escuintla, aprovechando la hora de visita.



En numismática se emitieron billetes de Q100 con una casa alemana, incorporando nuevas medidas de seguridad. También ese año en filatelia solo hubo una emisión de sellos, dominada Hombres Célebres de Guatemala: Francisco Marroquín (primer obispo de Guatemala), Miguel Ángel Asturias (premio nobel de literatura), César Brañas (literato e historiador) y Jacinto Rodríguez Díaz (pionero de la aviación de Guatemala).