Mirador

Un gobierno sin autoridad

La tibieza con la que el Ejecutivo aborda estos episodios transmite una peligrosa sensación de debilidad.

El pasado 4 de noviembre, un juez ordenó el regreso de Roxana Baldetti a la prisión de Santa Teresa. Dos días después, ante el incumplimiento, tuvo que conceder al Sistema Penitenciario un plazo de tres horas para ejecutar la resolución. Tampoco sirvió. El 9 de noviembre se suspendió una audiencia porque la exvicepresidenta continuaba en su domicilio. La explicación fue que no se disponía de una ambulancia adecuada. Quince días después, el 19 de noviembre, otra jueza ordenó su traslado al Hospital General San Juan de Dios. Esta vez apareció la ambulancia. Baldetti recibió atención médica, obtuvo el alta y, según lo publicado, regresó a su residencia.

Arévalo llegó al poder prometiendo recuperar las instituciones. Casi tres años después, debería preguntarse qué significa recuperarlas cuando sus dependencias parecen funcionar sin dirección.

La cuestión no es si Baldetti necesita asistencia médica, derecho que nadie debería discutirle, sino por qué una resolución judicial permaneció 15 días sin ejecutarse. La posterior decisión de otra jueza modificó la situación jurídica, pero no explica el incumplimiento anterior. ¿Quién responde por ello? ¿Quién decidió no trasladarla? ¿Quién no supo conseguir una ambulancia para llevarla a prisión, aunque estuvo disponible para trasladarla al hospital? El Sistema Penitenciario depende del Ministerio de Gobernación y, por tanto, del Organismo Ejecutivo.

En marzo de 2025, bastaron dos días de bloqueos para que el Ejecutivo derogara los acuerdos que establecían el seguro obligatorio para vehículos y motocicletas. Una medida que el propio Gobierno había considerado necesaria terminó retirada ante la presión de grupos organizados. Se puede discutir su conveniencia, pero resulta difícil defender que aquella rectificación respondiera a una evaluación serena de sus consecuencias.

Después vino el prolongado conflicto con el sindicato magisterial, entre paros, bloqueos y un campamento frente al Palacio Nacional. Durante semanas, el Gobierno tuvo dificultades para garantizar la normalidad de los servicios educativos. Y en octubre de 2025 ocurrió algo todavía más grave: la fuga de 20 pandilleros de Fraijanes 2, que terminó provocando una crisis en el Ministerio de Gobernación y la salida de sus principales autoridades.

Rectificar una política pública puede ser razonable; negociar con un sindicato forma parte de la democracia, pero incumplir una orden judicial o perder el control de una prisión pertenece a otra categoría. No todos estos episodios son iguales; lo que los relaciona es la ineficacia de un gobierno. La democracia requiere autoridad porque sin ella la separación de poderes se convierte en una representación teatral.

Arévalo llegó al poder prometiendo recuperar las instituciones. Casi tres años después, debería preguntarse qué significa recuperarlas cuando sus dependencias parecen funcionar sin dirección La autoridad no se adquiere pronunciando discursos sobre el Estado de derecho. Se demuestra gobernando, tomando decisiones y haciendo que se cumplan dentro de los límites de la ley.

La tibieza con la que el Ejecutivo aborda estos episodios transmite una peligrosa sensación de debilidad. Los grupos organizados aprenden cuánto deben presionar para conseguir una rectificación, los funcionarios descubren hasta dónde pueden incumplir sin consecuencias visibles y los ciudadanos terminan preguntándose si las reglas se aplican por igual a todos.

Un presidente no necesita levantar la voz para ejercer autoridad, sino que sus ministros dirijan, que los funcionarios cumplan y que quienes incumplan respondan por sus actos.

De lo contrario, seguiremos teniendo un gobierno al que demasiados toman por el pito de un sereno, y lo peor es que parece empeñado en darles la razón.