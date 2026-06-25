Al grano

Un reto más: la sucesión en el Banco de Guatemala

¿Quién no lo recuerda? Todos los plazos se cumplen y, ahora, toca el de la presidencia del Banguat. Es de importancia medular.

Tal como lo disponen la Constitución Política de la República y la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, corresponde al presidente de la República nombrar a quienes dirigirán el Banco de Guatemala (Banguat) y la Junta Monetaria. No es una decisión cualquiera; se trata de uno de los pilares más determinantes para la certidumbre económica del país.

El presidente saliente hizo bien su trabajo y deja una institución prestigiosa, una macroeconomía estable y su respeto a un legado de independencia.

Quien asuma la presidencia de la banca central recibirá una institución que goza de un sólido respeto tanto a nivel nacional como internacional. Se encontrará con una Junta Monetaria que ha sabido ejercer sus funciones con honorabilidad, razonabilidad y acierto, y heredará una macroeconomía estable, predecible y, en el contexto latinoamericano, excepcionalmente sana. En todo esto, el “capitán” de ese “barco” de la banca central ha tenido una participación decisiva.

En efecto, este panorama no es casualidad. Se debe, en una medida muy importante, a que Álvaro González Ricci, el presidente cuyo período legal concluye, ha hecho bien su trabajo. Bajo su gestión se ha mantenido viva esa tradición de prudente autocontención e independencia institucional que tanto beneficio le ha traído a la economía guatemalteca.

Es claro que el debate económico siempre estará abierto. Para algunos libertarios, la sola existencia de un banco central resulta innecesaria; por otro lado, para ciertos sectores keynesianos, la prohibición constitucional de que el Banguat financie directamente la deuda del Gobierno Central es vista como una limitación extrema.

Sin embargo, más allá de las discusiones teóricas, que también cumplen una función, la realidad práctica se mide por los resultados. Dentro del marco constitucional y legal vigente, las funciones de la presidencia del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria se han ejercido de forma más que razonable. El éxito del pasado reciente en la gestión del sistema de banca central radica, en buena medida, en que hace unos cuatro años se realizó una designación acertada en el liderazgo de la institución.

La responsabilidad de que las cosas sigan por este rumbo recae ahora exclusivamente sobre el presidente Bernardo Arévalo. El mandatario tiene en sus manos la decisión de dar continuidad a una política de Estado que ha blindado la economía de los vaivenes políticos y generado suficiente credibilidad en la banca central y, como corolario, en las finanzas públicas de Guatemala.

Lo ideal —y lo que el país necesita— es que se designe a un presidente y a un vicepresidente que sean personas honorables, independientes de cualquier filiación político-partidista y profesionalmente competentes.

El nuevo liderazgo debe estar plenamente imbuido de la importancia de perpetuar un legado de estabilidad macroeconómica, independencia de la banca central y, sobre todo, de la prudencia que ha caracterizado a los funcionarios más importantes del sistema financiero nacional. Mantener el rumbo correcto es el verdadero desafío y una responsabilidad difícil de descargar para cualquier presidente de la República.

Como es de esperarse, en torno a la designación del presidente del Banco de Guatemala y de la Junta Monetaria surge todo tipo de gestiones de lobby, de presiones políticas —propias y ajenas— y de intereses en juego que, naturalmente, persiguen lo que más les conviene. Ante todo eso, la clave está en “encontrar el norte”, la necesidad de contar con un marco macroeconómico estable, sólido y creíble. En una plataforma que permita despegues, y también aterrizajes “suaves”.