Hagamos la diferencia

Una ciudad que crece hacia arriba mientras su agua desaparece hacia abajo

El crecimiento vertical de la Ciudad de Guatemala avanza más rápido que la gestión de sus recursos hídricos.

La Ciudad de Guatemala vive una de las transformaciones urbanas más aceleradas de su historia. Cada año surgen nuevos edificios residenciales, comerciales y corporativos que responden a la creciente demanda habitacional. Sin embargo, detrás de esta imagen de modernidad se está gestando una crisis silenciosa que podría comprometer la sostenibilidad de la capital en las próximas décadas. El problema se encuentra bajo nuestros pies. Una parte cada vez más importante del agua que consume el área metropolitana proviene de acuíferos subterráneos extraídos mediante pozos privados. Diversos estudios estiman que entre el 35% y el 45% del agua utilizada proviene de estas reservas naturales, aunque existe una gran incertidumbre, debido a la ausencia de un inventario actualizado y público de los pozos existentes. La cifra más preocupante es precisamente la que desconocemos: nadie sabe con exactitud cuántos pozos están operando. Algunas estimaciones señalan la existencia de más de tres mil perforaciones en el área metropolitana, entre pozos legales, privados y otros cuya operación no siempre está adecuadamente documentada. Mientras tanto, la ciudad continúa creciendo verticalmente. En la última década se ha producido un auge inmobiliario sin precedentes, especialmente en las zonas 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, así como en municipios vecinos como Mixco, Santa Catarina Pinula y Villa Nueva.

La expansión inmobiliaria y la perforación descontrolada de pozos están ejerciendo una presión sin precedentes sobre los acuíferos de la Ciudad de Guatemala.



Algunos proyectos albergan entre 200 y 500 apartamentos. Un edificio de 250 viviendas puede demandar entre 75 mil y 125 mil litros de agua diarios. Multipliquemos esta cifra por cientos de proyectos y entenderemos la magnitud del desafío. La paradoja es evidente: estamos aumentando la demanda sin conocer la verdadera capacidad de nuestros acuíferos. Desde la perspectiva hidrológica, un acuífero funciona como una cuenta de ahorro que se recarga lentamente mediante la infiltración de la lluvia. La Ciudad de Guatemala recibe entre mil cien y mil 400 milímetros de precipitación al año; sin embargo, gran parte de esa agua ya no logra infiltrarse debido al crecimiento urbano. El concreto, el asfalto y las superficies impermeables están sellando el suelo. En otras palabras, extraemos más agua mientras impedimos que el subsuelo se recupere.



Las consecuencias ya comienzan a manifestarse. En distintos sectores metropolitanos se reporta un descenso progresivo del nivel freático, obligando a perforar a mayores profundidades y elevando los costos de bombeo. Además, disminuyen los caudales de manantiales y nacimientos que alimentan microcuencas y ecosistemas cercanos. Existe también un riesgo mayor: el hundimiento gradual del terreno. Lugares como Ciudad de México registran subsidencias superiores a 40 centímetros por año en algunos sectores, debido a la sobreexplotación de sus acuíferos. Guatemala aún no ha llegado a ese punto, pero la experiencia internacional demuestra que esperar a que aparezcan daños visibles es actuar demasiado tarde. El problema no es la construcción de edificios. Las ciudades modernas necesitan densificarse para evitar una expansión horizontal desordenada. El problema es construir sin una visión integral de sostenibilidad. No podemos seguir aprobando proyectos inmobiliarios únicamente con criterios urbanísticos y financieros. Es indispensable incorporar estudios hidrogeológicos obligatorios y fortalecer la gestión del agua subterránea. Guatemala posee una vulnerabilidad adicional: sigue sin contar con una Ley General de Aguas moderna e integral que permita administrar este recurso estratégico de manera coordinada y sostenible. El agua subterránea ha sido un recurso invisible y, por ello, históricamente subvalorado. Pero la invisibilidad no significa abundancia infinita. Estamos construyendo una ciudad para millones de personas sin saber cuánto tiempo podrán sostenerse sus reservas hídricas. Porque una ciudad que extrae más agua de la que la naturaleza puede reponer no está construyendo prosperidad; está consumiendo el capital natural de sus hijos y nietos.

Hagamos la diferencia. Antes de preguntarnos cuántos edificios más caben en la ciudad, preguntémonos cuánta agua queda debajo de ella.