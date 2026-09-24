Al grano

Una oportunidad para llevar el arbitraje a nivel internacional

Uno de los costos de transacción son las expectativas de resolución eficaz de disputas. Cuando son buenas, la economía florece.

La Ley de Arbitraje en Guatemala se encuentra en una encrucijada. Las modificaciones propuestas, que actualmente están pendientes de aprobación en el Congreso de la República, son necesarias para corregir fallos técnicos que han afectado esta importante herramienta de resolución de conflictos. Aunque el sistema arbitral ha ido floreciendo, estos errores han generado preocupaciones que deben ser abordadas cuanto antes.

Un sistema de arbitraje robusto potencia las inversiones y pone a disposición de la sociedad y los empresarios herramientas de mucho valor.

Uno de los puntos más críticos es la revisión de los laudos arbitrales por la Corte de Apelaciones. Actualmente, la ley permite que las resoluciones que resuelven disputas sometidas a arbitraje sean revisadas por esta instancia, lo que representa un error fundamental. Esta facultad desnaturaliza la esencia del arbitraje, que se basa en la autonomía de las partes para seleccionar directa o indirectamente a los árbitros y confiarles la resolución de sus conflictos. Al permitir revisiones judiciales, se pone en entredicho la independencia del arbitraje y se socava el principio de que los acuerdos adoptados por las partes deben ser definitivos y vinculantes.

Las modificaciones propuestas buscan, entre otras cosas, eliminar esta revisión por parte de la Corte de Apelaciones. Esto situaría a la legislación guatemalteca en línea con el modelo de Uncitral, ampliamente reconocido y extendido a nivel internacional. El modelo de Uncitral no solo promueve la certeza jurídica, sino que también favorece un ambiente de negocios más atractivo para la inversión nacional y extranjera. La confianza en el sistema arbitral es fundamental para los inversionistas y empresarios, y este tipo de inestabilidad legal puede desalentar oportunidades que Guatemala no puede permitirse descuidar.

Además, otras correcciones técnicas en la ley abordarían deficiencias que se han presentado en la práctica. Por ejemplo, se propone clarificar ciertas reglas de procedimiento, para asegurar una mayor transparencia y eficiencia. Estas modificaciones son esenciales para que el arbitraje cumpla su función de ofrecer soluciones rápidas y efectivas a disputas comerciales.

El escenario actual nos invita a reflexionar sobre la importancia de un sistema arbitral robusto y confiable. En un entorno donde la inversión y el comercio son cada vez más globales, tener un marco legal que los abogados de inversores extranjeros reconocen en todos sus elementos contribuye decididamente. Los empresarios y las empresas necesitan seguridad jurídica, y uno de los pilares fundamentales para ello es un proceso arbitral bien estructurado y respetado.

El tiempo corre y la ventana de oportunidad para legislar adecuadamente se está cerrando. Las modificaciones a la Ley de Arbitraje no solo son un ajuste técnico; son un paso estratégico hacia la modernización del sistema legal guatemalteco. Este es el momento de que el Congreso actúe de manera decidida y apruebe estas correcciones esenciales, asegurando así que el arbitraje en Guatemala opere de manera efectiva y en consonancia con los estándares internacionales.

La necesidad de aprobar estas reformas no puede ser subestimada. Invertir en un marco arbitral sólido no solo beneficiará a los actores involucrados en disputas comerciales, sino también a la economía guatemalteca en su conjunto. Un sistema arbitral eficiente y confiable es sinónimo de un entorno económico más dinámico y receptivo a la inversión. La responsabilidad recae ahora en nuestras autoridades para actuar y dar este paso decisivo.

En conclusión, las modificaciones a la Ley de Arbitraje representan una oportunidad valiosa para corregir errores que han afectado el funcionamiento de esta institución en Guatemala.