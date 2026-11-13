Catalejo

Urgencia nacional debe usarse para limpiar al país

Urgencia nacional es una situación causante de tragedias generalizadas y no debe emplearse para decisiones absurdas.

El pasado martes se demostró de nuevo la necesidad de tomar decisiones de urgencia nacional, pero no por razones como saltar las condiciones de tres lecturas y dos terceras partes del Congreso, sino para enfrentar a la naturaleza, como terremotos. Quienes lo apoyaron, en su totalidad, pertenecen a la horda del Congreso en sus peores ejemplos, y la inútil, irresponsable y descarada Corte de Constitucionalidad. Participaron también los transportistas, quienes rechazaron la ley vigente para colocar reguladores de velocidad en carreteras, con grave riesgo para la vida de choferes y pasajeros. Y por aplanadora oficial, se aprobó también con 132 la Ley de Cine, una de las artes más caras, e inexistente para las necesidades del país.



A todo ello se agregó la exigencia de los veteranos de la guerra interna, quienes han sido engañados desde hace tiempo con la mentira de recibir Q36 mil como compensación económica por sus servicios en las patrullas de autodefensa civil y para viudas y huérfanos. Este ejemplo demuestra la burla a ciudadanos, y hace renacer el recuerdo de las acciones bélicas propias de esa etapa, plenas de abusos de ellos y de los guerrilleros. Algunos de ellos ya tienen edad avanzada, pues los acuerdos de paz se firmaron en 1996, hace 30 años. Su principal razón radica en el imperdonable desperdicio de dinero del gigantesco presupuesto también decidido para sueldos desperdiciados y decididos por los beneficiarios, en vez de emplearlo en educación, salud, etcétera.

La cercanía del inicio de la campaña presidencial acelera las absurdas decisiones de los politiqueros, en el Congreso, la Corte Suprema y la de Constitucionalidad.



La desconocida diputada oficialista Victoria Godoy Palala insistió en las leyes de Cine y de Ciberseguridad, evidentemente, como siempre, luego de oscuras negociaciones para aprobar el presupuesto 2027. Esta segunda ley es un misterio en sus objetivos o beneficios para el país, y será enviada a Bernardo Arévalo porque el Congreso rechazó las críticas de varios sectores y fue aprobada sin debate ni conocimiento del total del pleno, lo cual claramente se ha convertido en una argucia ilegal, sinónimo de artimaña o maquinación fraudulenta y mafiosa. Para colmo, no se conoce cómo actuará contra los delitos cibernéticos, derivados del control y comunicación de las máquinas, y por eso es un riesgo terrible para el dominio de estas sobre los seres humanos.



Respecto a los limitadores de velocidad vehicular, la Corte de Constitucionalidad permite la velocidad de 80 km/hora en los vehículos de transporte. Eso son 22 metros por segundo, 1,333 metros por minuto (un campo de futbol en 4 segundos). Los datos oficiales señalan como causas de los 4,688 accidentes de transporte de enero a junio, el exceso de velocidad, conducir del lado izquierdo, mal estado de los camiones y autobuses, cansancio de los conductores por exceso de viajes, temor a multas cuando no cumplen el horario empresarial debido a embotellamientos por otros accidentes, ebriedad, uso de celulares y el vehículo en movimiento, incapacidad de manejo por pilotos sin experiencia, corrupción policial, e irresponsabilidad y descuido de los propietarios.



La cercanía del inicio de la campaña presidencial acelera las absurdas decisiones de los politiqueros, en el Congreso, la Corte Suprema y la de Constitucionalidad. Sería mejor eliminarlos, pues su efecto en contra de cualquier avance para el país debe encontrar la manera de beneficiarlo. Hacer lo mismo llevará a lo mismo y solo empeorará. El caso del candidato a presidente Neto Bran, como los dos hermanos Jimmy y Sammy Morales, son otros payasos del circo politiquero, con otros 30 autodenominados candidatos, apoyados por pseudopartidos condenados a desaparecer pronto y a ser financiados entre bambalinas color gris oscuro o negro. La abortada ley de los reguladores de tránsito solo sirve para disminuir la votación y así a los “piorísimos” de los peores.