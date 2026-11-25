Catalejo

Urgencia para aprobar burdos remedos legales

Los seis primeros meses del año entrante serán un caos.

Un remedo es una imitación mal hecha, burlesca e inconveniente, y una burla es engaño o fraude. Hay leyes a las cuales se les puede aplicar ambos términos, y un ejemplo es la rapidez de aprobación antes del inicio de las vacaciones de los diputados, ahora más interesados en tomar decisiones para recorrer el país haciendo promesas de falsedades e imposibilidad de cumplimiento. El Congreso de la República ya ha perdido totalmente el apoyo de la ciudadanía interesada en mejorar al país, y el aun permaneciente es producto de grupos de personajes cercanos a los “curuleros”, en muchas ocasiones con total desconocimiento de cómo se maneja un país. La meta real es participar en las elecciones del año entrante el domingo 27 de junio en su primera vuelta.

Los pocos días faltantes para las vacaciones del Congreso provocarán numerosas aprobaciones a la carrera.

Los precandidatos ya comenzaron en dos casos a salirse de su intención, como es el caso de Sandra Jovel, aspirante por el autodenominado partido político Nuevos Tiempos, al cual se afilió hace pocos meses. El otro es Roberto Arzú, actualmente con acusaciones de delitos. Por su parte, Sandra Torres continúa con su tenaz intención de llegar a la presidencia, aunque realmente su única oportunidad es la de, por cuarta vez, convertirse en la receptora del voto de rechazo, “cualquiera, menos ella”, y lograr diputados para presionar arreglos y negociaciones no necesariamente legales ni correctas. Neto Bran insiste en mantener la lucha por un nepotismo abierto, aunque en su caso ya comenzó el “hermanismo”, y de presentarse pistolas al cinto, aun en sus mítines.

Los aspirantes mantienen su posición de no confesar de dónde sacan el dinero y detalles como si es por medio de cheques bancarios o de caja, así como el nombre de los generosos propietarios de las fuentes o cascadas de dinero. Ya es un hecho el interés estadounidense de investigar estos puntos, a lo cual se incluyen la totalidad de los aspirantes. No se necesita ser muy exigente para pedir información de estos temas. Los aspirantes cuyo escaso criterio acerca de cómo se debe organizar una campaña, y además entusiasmados por los aplausos, cohetes y presencia de quienes ellos mismos han acarreado a los lugares, sobre todo de los departamentos. En este tema no hay diferencia entre quienes dicen representar a cualquier bandera ideológica, lo cual en realidad es imposible de probar porque no hay sedes permanentes de “partidos”.

A este río caudaloso van a desembocar algunos riachuelos de pocos centímetros de fondo, dicho en sentido figurado. A todos los ilusionan en ser el gran ganador, incluso en primera vuelta, y al ver resultados de menos de 5% de votos, son pronto convencidos por quienes los engañaron de haber sufrido fraude. Todo esto tiene relación con la carrera para crear leyes, porque en muchos casos su verdadero fin no es ganar la presidencia, sino algunas curules, y de esa forma incluso llegar al absurdo de crear una “bancada” de diputados, lo cual significa e implica un grupo, pero con la risible particularidad de tener ¡un solo miembro! Talvez les suman su ángel de la guarda, y así ya son dos… Ni así se justifican sus dietas ni sus asistencias para crear cuórum e irse.

Otro colmo de la vergüenza: se sospecha de la aprobación vía “moción privilegiada”, propuesta presentada en una sesión ordinaria para tomar decisiones inmediatas, aprobada por la mayoría de diputados y sin discusión previa. De nuevo, puede haber válidas situaciones de este tipo, pero en este momento no las hay, y la aprobación se realiza con la mayoría de los diputados presentes, (¡ojo!) no la totalidad. Mientras tanto, comenzará oficialmente la campaña, con sus pintarrajeos de paredes, árboles, aceras y demás. El gobierno descenderá en su importancia y Bernardo Arévalo más ya absolutamente indisciplinada horda. Los seis primeros meses del año entrante serán un caos.