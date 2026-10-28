Catalejo

Victoria de Lula obliga a cambios ideológicos

La elección en Brasil demuestra la necesidad de buscar posiciones ajenas al fundamentalismo económico-político.

La elección dominical de Brasil debe ser analizada no solamente por quien ganó sino por el significado real de esos números y qué implican en cuanto a la ya retrógrada división entre “izquierda y derecha”, nacida en el siglo XVIII, como motivo de la Revolución Francesa, entre monárquicos y revolucionarios. Los números necesitan ser analizados en su porcentaje y su cifra matemática. Otro factor digno de tomar en cuenta proviene del propio Sócrates (siglo V antes de Cristo), quien se dio cuenta y señaló —a costa de su vida— los grandes defectos de la Democracia, los cuales se han mantenido durante más de dos mil años. A mi criterio, es válido pensar y planificar aquellos cambios necesarios y urgentes para mantener sus indudables cualidades.



Lula obtuvo el 51.1% de los votos, equivalentes en votantes a 64.2 millones (M), y Bolsonaro 48.2%, es decir 59.9 M. Deben agregarse 4.1 M de votos nulos, para un total de 128.2 M de votantes. Al haber votado 124.1 M, el porcentaje de desinteresados en el proceso equivale a casi el 20% (1 de cada 5). Estas cifras ponen en duda el resultado de cualquier elección del mundo y por eso deben ser calculadas tomando en cuenta ausencias voluntarias y votos nulos del número de inscritos, los cuales tampoco son el 100% de quienes tienen la edad para votar. El derecho de votar no debe ser una obligación, porque ya no sería democrático el derecho sino forzado. Las dictaduras se caracterizan por esa obligación, como Corea, mientras en Perú constituyen un error.

Esta actitud de búsqueda de posiciones compatibles en vez de extremistas ha estado presente durante toda la Historia.



En la práctica, Brasil es uno de los países divididos ideológicamente en forma completa y cada vez más profunda, lo cual se demuestra con la mínima diferencia presente entre los resultados y el convencimiento de cada grupo de ser el poseedor de una Verdad absoluta y el olvido de cuántas verdades existen. Es así porque dependen del punto de vista de cada quien. Aceptar esto último para mucha gente es visto como una derrota y una vergüenza eterna, en vez de ser un avance al tomar en cuenta ideas distintas, aunque tengan factores contradictorios y/o contrarios, por lo cual no pueden ser verdaderas y falsas al mismo tiempo. Esta actitud de búsqueda de posiciones compatibles en vez de extremistas ha estado presente durante toda la Historia.



En cuanto a la Democracia, su éxito depende en esta etapa de la Historia de lograr esa posición intermedia entre los peligrosos extremos de “izquierda y derecha” pero por supuesto no es equidistante porque acepta tonos. Un ejemplo son los colores, en otro campo. La falta de esa posición nueva incrementa la profundidad de las diferencias. Ello no implica tampoco admitir algunas posiciones inaceptables según los valores de cada persona. Todo esto no se aplica únicamente en lo político o ideológico, sino puede incluir temas con la posibilidad de fanatismo, como la religión, pues en nombre de cualquier dios se han cometido atrocidades o acciones posteriormente rechazadas conforme avanza la ciencia o los análisis internos de autoridades religiosas.



Todos los análisis con señalamientos constructivos o destructivos realizados por personas no brasileñas es un ejercicio de intromisión en asuntos internos de ese país. Este tipo de criterio solamente puede incluir apoyo o rechazo, pero no insulto a los votantes ganadores. En mi caso lamento las seguras consecuencias negativas producidas por la voluntad de los votantes. No puedo predecirlas porque no soy pitoniso y por ello carezco de la capacidad de adivinación ni de clarividencia, esa capacidad de discernir el futuro al mejor estilo de Nostradamus en 1555 refiriéndose a un 2026 respecto a cambios climáticos, declive de Occidente, movilización de multitudes y crisis económica, todo ello ya en proceso, para alegría de algunos y tristeza de los demás.