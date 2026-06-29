Desarrollo de país

Xochi, AeroMetro y MetroRiel

Cuando las corporaciones municipales buscan el bien común se dan proyectos como el AeroMetro.

Xochi, el Corredor de las Flores en la costa sur, ha sido de gran beneficio para los usuarios. He recibido comentarios como “ahora hago dos horas y media de Reu a la cuesta de Villalobos”, “hicimos de la calzada Las Palmas a Ingenio Palo Gordo en 38 minutos siendo domingo”, “el ahorro de tiempo es de dos horas”, “se siente la calidad de la carretera”, y otros como “qué triste que los gobiernos no han hecho lo que deben hacer”, “siguen sin atender el tramo dañado hace meses de Reu a Xela”, “ojalá que Xochi llegue a Coatepeque”, “qué tal una extensión de Xochi del Irtra a Xela”. En resumen, una gran solución para los usuarios.

MetroRiel es un proyecto de tren ligero de superficie sobre la línea antigua del tren.

En la ciudad capital y en Mixco, en el centro de la calzada Roosevelt, se está construyendo el AeroMetro, que es un proyecto de teleférico que conectará la zona 9 de la capital con la zona 2 de Mixco en un recorrido de 25 minutos. Es un esfuerzo de la Municipalidad de Guatemala en coordinación con la Municipalidad de Mixco bajo una concesión de 25 años a empresas privadas, cuyo principal objetivo es darles una alternativa de transporte público eficiente y seguro a los ciudadanos por un medio diferente de transporte probado en muchas ciudades en América y el resto del mundo. El AeroMetro contará con 12 estaciones en la primera fase y tendrá 8.9 km de longitud.

El AeroMetro es un proyecto que fue detenido por la legislatura anterior por intereses políticos, cuando era necesario que el Congreso aprobara inversiones municipales. Cuando las corporaciones municipales buscan el bien común, se dan proyectos como el AeroMetro. Seguramente será un ejemplo para seguir por otras municipalidades como una opción de solución a la movilidad en su área urbana. Quetzaltenango podría ser un lugar para establecer otro teleférico en la misma modalidad de inversión.

El gobierno actual, por voz del propio presidente Bernando Arévalo, anunció recientemente la puesta en marcha del MetroRiel, que es un proyecto de tren ligero de superficie sobre la línea antigua del tren y que servirá a la capital de Guatemala. El MetroRiel está planificado para un recorrido de 21 km. Tendrá 22 estaciones. El punto final norte será la zona 17 de la capital y el punto final sur, la zona 12 de Villa Nueva. El gran objetivo es movilizar a 250 mil usuarios y hasta 17 mil l600 pasajeros por hora.

El MetroRiel es un proyecto de la Municipalidad de Guatemala. Al inicio del gobierno de Giammattei fue anunciado el apoyo del gobierno, pero no cumplió el gobierno con esa oferta. A pesar de que la oferta electoral de Arévalo era un metro subterráneo, el cual ya no se llevará a cabo, apoyar el MetroRiel les viene muy bien a los ciudadanos capitalinos. Es una buena solución a la movilidad de la Ciudad de Guatemala.

No se tiene fecha de inicio de la obra, ya que el ministro de Finanzas, en un foro reciente organizado por la embajada británica, informó que el gobierno desarrolla estudios de factibilidad, evaluación económica y todos los requisitos que le pide el Banco Mundial al gobierno. Ojalá, por el bien de los ciudadanos capitalinos, el gobierno cumpla con esta nueva oferta y tengamos el MetroRiel funcionando con eficiencia a la brevedad posible. Le doy crédito a la voluntad política del presidente Arévalo, pero ahora hace falta ver la efectividad de su equipo de trabajo asignado para este proyecto.

En resumen, tenemos a la vista tres modelos de solución de la movilidad: 1) Xochi, inversión privada bajo diseño privado y permisos de ley. 2) AeroMetro, gestión y solución de la Municipalidad de Guatemala con inversión privada en modelo de concesión, y 3) MetroRiel versión gobierno actual, en modelo de gestión pública aparentemente bajo financiamiento internacional. Todo aporta a la solución de la movilidad ciudadana.