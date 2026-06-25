Por la libertad

Xochi, un ejemplo para nuestras carreteras

… se abre una oportunidad de oro para quienes tienen la visión de crear carreteras privadas en rutas alternativas a las más congestionadas del país.

El proyecto privado Xochi es ya una realidad. Aun están terminando de afinarse algunos detalles finales, pero ya está habilitada. Los 30 kilómetros entre Reu (Retalhuleu) y Suchi (Suchitepéquez) se hacían en dos horas, con Xochi se logra en 20 minutos. Un ahorro de más de hora y media. El tiempo es dinero. Aunque es importante el ahorro en combustible, lo más valioso es nuestro tiempo, del que ahora podremos disponer para otras actividades, entre las que están las productivas y las de ocio.

Los 30 km entre Retalhuleu y Suchitepéquez se hacían en 2 horas, con Xochi se logra en 20 minutos.

Las oportunidades se dan cuando alguien las descubre. Precisamente quien lidera el proyecto descubrió la gran oportunidad cuando iba con su familia al Irtra de Reu y faltando 30 kilómetros para llegar vio su “Waze” y se dio cuenta de que le marcaba dos horas. En efecto, ese trayecto tan corto le tomó dos horas. Pensó que había que hacer algo y de ahí surgió la idea de la autopista privada. Esto significó la colaboración de muchísima gente, entre la que estaban los propietarios de las fincas y terrenos por donde podría hacerse el trazo de esta nueva autopista. Pero no bastaba contar con este apoyo, tenía que conseguir fondos, así que permitieron que inversionistas adquirieran acciones para el nuevo proyecto y, por supuesto, parte del mismo, cuando ya estaba todo bien encaminado en papeles, se presentó a la banca, quienes apoyaron con préstamos de largo plazo. Se podría hacer algo sencillo y más económico, pero al final se decidió hacer una autopista bien hecha, con estándares más altos en cuanto a la calidad. Hay 23 puentes bien construidos y planificados para aguantar las peores correntadas. La carretera se construyó sobre una base muy sólida para que perdure por muchos años sin daño alguno y soporte el peso de contenedores y carga pesada. El ancho es el adecuado para ir con seguridad, además de haberle dejado un hombro suficientemente ancho para cualquier imprevisto y no bloquear los dos carriles de la autopista. La carretera tomó en cuenta el agua, ya que en época lluviosa puede destruir tramos de esta, por eso está diseñada para soportar las peores tormentas y que no se inunde.

Quienes se quejan de que se cobra peaje, están en un error. Nadie está obligado a usar esta autopista, que es totalmente privada. El que la quiera usar debe pagar por usarla y tendrá que evaluar su costo de oportunidad. El que no la quiera usar puede seguir utilizando la carretera actual, que le tomará más tiempo porque, aunque se descongestione gracias a Xochi, siempre deberá pasar por dentro de algunos pueblos. Yo valoro mucho mi tiempo y considero que pagar por esa autopista es una ganga.

El problema en Guatemala es que el gobierno ha sido un mal ejecutor de carreteras. Muchas tienen defectos graves, falta de señalización y mantenimiento. Todo esto causa accidentes en algunos casos mortales. El mal estado de las carreteras sigue gobierno tras gobierno. La ineficiencia en las carreteras públicas es notoria y la pagamos todos con impuestos mal utilizados y con mayores costos de transporte que redundan en mercaderías más caras. Además, el traslado de personas de un lugar a otro en el país es inseguro y más costoso.

Por todo ello se abre una oportunidad de oro para quienes tienen la visión de crear carreteras privadas en rutas alternativas a las más congestionadas del país. Con esto, la inversión no viene de impuestos, sino de quienes creen en los proyectos. Mejores vías de comunicación construidas por el sector privado permitirán que los productos lleguen más rápido y a menor costo a los consumidores. Ayudarán a disminuir los accidentes mortales en las carreteras. Permitirán a la gente trasladarse con rapidez, seguridad y eficiencia. Evitarán que el gobierno incremente impuestos y presupuesto para las malas carreteras que administra.