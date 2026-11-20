Pluma invitada

Calvino, la ética laboral y la productividad en el siglo XXI

La excelencia técnica y el orden riguroso no son opcionales; son la manifestación visible de un trabajo ofrecido al Creador.

Antes de la Reforma Protestante del siglo XVI, la perspectiva del trabajo en Europa estaba fuertemente influenciada por el sistema feudal y la teología católica medieval. Se creía que Dios había asignado a cada persona un lugar fijo en una sociedad rígidamente estratificada. El trabajo se percibía como un castigo divino —consecuencia del pecado original— o como un simple medio de subsistencia terrenal para mantenerse en la posición asignada, desprovisto de valor espiritual intrínseco. Desde esta perspectiva, se otorgaba una dignidad superior a la vida contemplativa y de oración, relegando el trabajo manual o comercial de los laicos a un plano inferior. La máxima realización humana se reservaba, por lo tanto, para la vida monástica o el servicio clerical.

“Nadie es tan analfabeto que no entienda que el dinero es el termómetro del amor”. Juan Calvino

Las tesis de Martín Lutero derribaron esta visión al abolir la frontera entre lo sagrado y lo profano, planteando que el trabajo de un campesino o de un ama de casa tenía el mismo valor ante Dios que los rezos de un monje. Sobre esta base, el teólogo francés Juan Calvino construyó un sistema gerencial, ético y social estructurado, aplicable directamente al mundo de los negocios, las leyes y el comercio.

Esta semana tuve la oportunidad de disertar sobre este tema durante la presentación del libro Tu trabajo es un llamado divino, escrito por el Doctor Rigoberto Gálvez. Esta obra ofrece un recorrido histórico y teológico sobre el aporte de Calvino a la ética laboral, redefiniendo nuestra identidad profesional y sacudiendo los cimientos de cómo entendemos la productividad en el siglo veintiuno.

La gran propuesta que el libro rescata de Calvino es la ruptura definitiva con la jerarquía medieval. Durante siglos imperó un dualismo que dividía la experiencia humana entre lo religioso y lo secular, lo espiritual y lo profano. En esa estructura, el término “vocación” se aplicaba únicamente al oficio religioso. Actividades cotidianas como la agricultura, el comercio o las leyes eran catalogadas como tareas inferiores que restaban mérito espiritual.

Esta estructura discriminatoria se desmantela mediante el concepto bíblico del “sacerdocio común de todos los creyentes”. Bajo esta óptica, no existen dos categorías de cristianos (los espirituales y los terrenales). El autor lo demuestra a través de las vidas de personajes bíblicos como David en el gobierno, José en la administración pública y Daniel en la diplomacia, concluyendo que toda ocupación legítima realizada con honradez es una profesión santa. Así, se elimina el antagonismo entre espíritu y materia, integrando las realidades económicas en el culto diario.

Un concepto transformador del libro es que, al ejercer un oficio con excelencia, el profesional hace las veces de Dios ante la sociedad. Las funciones civiles y profesionales son ministerios establecidos para el ordenamiento del mundo. Cuando un médico cura, un abogado defiende la justicia o un empresario organiza una cadena de suministro, actúan como administradores de la providencia divina para el bienestar común.

Por lo tanto, la excelencia técnica y el orden riguroso no son opcionales; son la manifestación visible de un trabajo ofrecido al Creador. Bajo esta perspectiva, no se admite la negligencia ni la mediocridad. La productividad se convierte en la forma más alta de adoración pública, cuyo límite ético es el estricto servicio al derecho y al bienestar del prójimo.

Uno de los puntos más confrontativos del análisis es la teología del dinero, definido conceptualmente como el “termómetro del amor”. Los bienes materiales son instrumentos de la providencia, y el uso de los recursos traduce de manera exacta y matemática nuestra verdadera fe. Este planteamiento traslada la espiritualidad de las emociones intangibles al plano de las acciones verificables. Los estados de cuenta, las decisiones de inversión y la disposición a compartir reflejan con exactitud aritmética las verdaderas prioridades del corazón, demostrando si existe codicia o una búsqueda real de la justicia.

Finalmente, el autor rescata con valentía la redefinición del robo. En esta ética, robar no es solo quitarle algo al vecino; es rehusar dar al prójimo lo que le corresponde por el orden del amor. Retener el salario justo, especular deshonestamente o acumular con egoísmo son formas de robo que destruyen la economía solidaria diseñada por Dios.

Tu trabajo es un llamado divino es una obra de lectura y meditación obligatoria. No es un simple tratado teológico o una revisión histórica de la Reforma; es un manual de transformación urgente para el mercado actual que nos desafía a arrebatarle la economía al egoísmo y devolvérsela a la justicia, la equidad y el cuidado mutuo.