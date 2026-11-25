Escenario de vida

COP31: Cuando los intereses petroleros pesan más que la vida en el planeta

Ganó el egoísmo. Perdió la justicia climática.

ANTALYA, TÜRKİYE. Lo que debía ser una conferencia para convertir los compromisos climáticos en acciones concretas terminó convirtiéndose en una confrontación entre los países más poderosos y contaminantes del planeta y las naciones que sufren las consecuencias más graves del calentamiento global.

¿De qué sirve cambiar la forma de consumir energía si no cambiamos su origen?

La COP31, que reunió a representantes de 197 países, terminó el 22 de noviembre, después de dos días adicionales de negociaciones, sin lograr consenso sobre el acuerdo político general propuesto por las presidencias de Türkiye y Australia y lo convierte en la COP más larga de la historia. Un fracaso diplomático que deja profundas interrogantes sobre el futuro de la cooperación climática.

El principal campo de batalla fueron los combustibles fósiles. Mientras más de 120 países reclamaban una hoja de ruta para abandonar progresivamente el petróleo, el carbón y el gas, países productores como Arabia Saudita defendieron mantener abiertas todas las opciones energéticas, en lugar de comprometerse a acelerar la transición hacia energías renovables.

También se impulsó una meta voluntaria de electrificación del 35% para 2035. Pero no establece claramente que sea con energía renovable. Si seguimos quemando carbón, petróleo y gas para generar electricidad. ¿De qué sirve cambiar la forma de consumir energía si no cambiamos su origen?

No es justo ni ético que los países que más contaminan y se benefician de los combustibles fósiles pretendan tomar la batuta y condicionar decisiones que afectan a toda la humanidad. ¡Esto es insólito! Las negociaciones se prolongaron hasta altas horas de la madrugada donde nuestros delegados de Guatemala permanecieron sin dormir atentos a los resultados. Sin embargo, los últimos textos circularon con apenas tres horas para presentar objeciones; una táctica dilatoria para que los textos salieran a su favor. Muchos cuestionaron un procedimiento que reducía las posibilidades de participación y revisión de las delegaciones. ¿Dónde queda la transparencia y el consenso cuando las condiciones de negociación no son iguales para todos?

Panamá expresó esta indignación al denunciar que las negociaciones estaban siendo condicionadas por una «mafia petrolera». Y a este respecto, coincido que no podemos seguir siendo capturados por quienes solo ven el derecho de su nariz.

¿Qué perdió Guatemala? La oportunidad de conseguir compromisos más firmes para abandonar los combustibles fósiles, financiamiento suficiente para adaptarnos al cambio climático y mayor respaldo para enfrentar las pérdidas y daños que ya sufren nuestras comunidades.No basta con reconocer nuestra vulnerabilidad si no hay fondos o tecnología para ello.

¿Hubo algo que ganamos? Sí. Se adoptaron decisiones para continuar el programa de transición justa, se avanzó en adaptación, cooperación tecnológica y otros mecanismos de acción climática. Son avances, pero no compensan la ausencia de un compromiso político global sobre los combustibles fósiles.

Fue admirable la intensa labor de la delegación chapina pues luchó durante días y noches para hacerse escuchar y defender los derechos de nuestros pueblos. No pedían privilegios: pedían justicia climática.

La COP31 deja una triste lección: los intereses económicos de quienes más contaminan siguen teniendo un peso enorme frente a la supervivencia de quienes menos responsabilidad tienen en esta crisis.

Si me preguntan qué es importante para mí, les diré que no rebasar el límite de 1.5 °C establecido por el Acuerdo de París pues si llegamos a 4.0 °C será imposible mantener vida en el planeta. El tiempo se nos está acabando.