Pluma invitada

Cuando el hambre refleja el fracaso del Estado



La desnutrición no es únicamente un problema nutricional.

Guatemala tiene una de las tasas más altas de desnutrición crónica infantil del mundo. Uno de cada dos niños menores de 5 años padece esta condición, con prevalencias aún mayores en poblaciones indígenas y rurales. Lo más preocupante no es solo la magnitud del problema, sino su persistencia.

La desnutrición persistente también es un fracaso de gobernanza.

Durante décadas, el país ha contado con políticas públicas, estrategias nacionales, cooperación internacional, préstamos, donaciones, programas gubernamentales, proyectos de oenegés y asistencia técnica especializada orientada a combatir la desnutrición. Miles de millones de quetzales y cientos de millones de dólares han sido invertidos en el tema. Sin embargo, la crisis continúa.

La pregunta incómoda que pocos quieren formular es simple: ¿por qué Guatemala sigue produciendo desnutrición crónica a pesar de tantos esfuerzos, instituciones, programas e inversiones? La respuesta trasciende la disponibilidad de alimentos. La raíz del problema se encuentra en factores estructurales: pobreza persistente, exclusión histórica, desigualdad territorial, debilidad institucional, fragmentación de programas, falta de continuidad de políticas públicas y graves fallas de gobernanza.

La desnutrición no es únicamente un problema nutricional. También es un indicador de desarrollo, justicia social y funcionamiento del Estado. Los departamentos con mayores niveles de desnutrición son aquellos que presentan mayores índices de pobreza, abandono estatal, baja inversión pública, limitada infraestructura, menor acceso a servicios de salud, agua segura, saneamiento, educación y oportunidades económicas. Esto evidencia que la desnutrición no puede abordarse de manera aislada ni reducida a la entrega de alimentos, bolsas solidarias o suplementos nutricionales.

Las instituciones no fracasan por accidente, sino por liderazgos deficientes, modelos políticos agotados y estructuras que durante años han tolerado e incluso normalizado ineficiencias, clientelismo y corrupción. El combate a la pobreza y la desnutrición está atrapado entre intereses políticos, burocracias fragmentadas y programas asistencialistas que generan dependencia, pero no transformación sostenible.

El problema se agrava cuando sectores políticos y grupos de poder conciben al Estado no como un instrumento de servicio público, sino como un botín de privilegios, cuotas e intereses particulares. Así, no solo se recicla la pobreza. También se reciclan los mismos patrones de exclusión y fracaso institucional

Con demasiada frecuencia se abordan por separado problemas que en realidad forman parte de una misma realidad: desnutrición, inseguridad alimentaria, degradación ambiental, pobreza, baja escolaridad, migración, violencia y falta de oportunidades. Todos ellos son síntomas interconectados de sistemas de gobernanza que no responden integralmente a las necesidades de la población.

No basta con anunciar nuevos programas cada cuatro años; ni incrementar presupuestos sin mejorar transparencia, eficiencia, coordinación y rendición de cuentas; o continuar haciendo lo mismo esperando resultados diferentes.

Guatemala necesita replantear profundamente el paradigma de combate a la desnutrición. Ello implica fortalecer instituciones, transformar modelos de gestión pública, priorizar intervenciones integradas y territorialmente focalizadas, mejorar la gobernanza y colocar la dignidad humana en el centro de las políticas públicas.

Porque cuando millones de niños continúan creciendo atrapados entre pobreza, exclusión y hambre crónica, lo que estamos observando no es solo un problema alimentario. Estamos observando el fracaso del Estado.