Familias en paz

El desafío de ser padre hoy: volviendo al diseño original

¡Que Dios te bendiga y fortalezca en esta noble tarea! ¡Feliz Día del Padre!

La paternidad en la actualidad es una tarea compleja y desafiante. Diversas corrientes ideológicas cuestionan su relevancia, mientras que las presiones culturales desestiman la importancia de su rol dentro de la sociedad.

“Es más fácil criar niños fuertes que reparar hombres rotos”.

Frederick Douglass

Sin embargo, el modelo bíblico le asigna al hombre funciones fundamentales: proveedor, protector y guía espiritual. Su influencia marca profundamente la identidad, la fe y el futuro de sus hijos mediante una instrucción moral firme, pero compasiva.

Existen factores que evidencian cómo nos hemos alejado del diseño divino. Por un lado, la cultura del entretenimiento suele retratar al padre como alguien inmaduro, torpe o prescindible.

Por otro lado, el modelo económico actual empuja al varón a enfocarse exclusivamente en la producción material.

Cuando el éxito se mide solo por los bienes que se proveen, el padre termina convirtiéndose en un simple “cajero automático”.

Al hacer esto, se relega a segundo plano el aspecto emocional y espiritual, provocando una dolorosa desconexión en el hogar. El sistema nos pide cosas; nuestros hijos nos piden presencia. En la cultura actual, la ausencia paterna suele normalizarse, delegando la educación afectiva a la escuela y la espiritual a la iglesia.

¿Cómo hemos de enfrentar estos desafíos como cabezas de hogar? La respuesta exige intencionalidad a través de cuatro acciones concretas.

Redefinir prioridades: debemos pasar de ser proveedores económicos pasivos a cuidadores emocionales presentes.

Cuando nuestros hijos crezcan, no recordarán el juguete caro que les compramos, sino si papá estuvo allí en los momentos que más lo necesitaron.

Sanar el trato: es necesario despojarnos del autoritarismo y del machismo. El liderazgo bíblico se basa en el respeto y el amor. Esto requiere aprender a gestionar el estrés diario para no descargar nuestras frustraciones en forma de heridas emocionales sobre los hijos.

Trabajar en equipo: la crianza no es una competencia. Debemos alcanzar acuerdos claros con nuestro cónyuge para consolidar un entorno familiar seguro donde prevalezca la comprensión mutua.

Vivir una fe auténtica: el discipulado espiritual no se limita a la asistencia dominical. La fe real se modela en lo cotidiano: al acostarte, al levantarte, en la mesa y en las relaciones sociales.

Esto se logra escuchando a los hijos sin juzgarlos y estableciendo límites claros sin gritos destructivos. La fe auténtica se vive primero en el hogar. Este aspecto es relevante para los líderes de una comunidad de fe, pues el principio bíblico es claro: si no sabe gobernar su casa, ¿cómo podría gobernar la iglesia de Dios?

Ser padre en el siglo XXI es un gran desafío, pero también la mayor oportunidad para generar cambios. Para dejar un legado que trascienda, te invito a convertirte en un instrumento de bendición para tus hijos y nietos. Un buen modelo de paternidad no se desgasta con el tiempo; trasciende generaciones.

¡Que Dios te bendiga y fortalezca en esta noble tarea! ¡Feliz Día del Padre!