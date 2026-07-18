Pluma invitada

El sistema que se protege a sí mismo

Sin vigilancia activa, exigencia informada y rechazo a la mediocridad, las reformas no se sostienen.

La pregunta central de la crisis política es: ¿por qué los sistemas fallan incluso cuando existen talento, recursos y conocimiento?

Ningún país se transforma reciclando a los mismos actores.

La respuesta no es técnica. Es estructural: reformar implica cambiar quién gana y quién pierde. Guatemala no enfrenta problemas aislados. Enfrenta un sistema que ha desarrollado mecanismos para protegerse a sí mismo donde el talento es bloqueado, la ineficiencia es funcional y la corrupción no es una desviación sino su modus operandi.

Estas no son fallas independientes. Son expresiones de un mismo fenómeno. Cuando el acceso está capturado, el talento no entra o no permanece. Cuando la excelencia incomoda, la mediocridad se normaliza. Cuando la ineficiencia reduce el escrutinio, se vuelve útil. Y cuando la corrupción organiza el poder, cualquier intento de cambio se percibe como amenaza.

El resultado es un sistema que no colapsa, pero tampoco progresa. Se adapta, resiste y se reproduce. Por eso las reformas fracasan. No porque estén mal diseñadas, sino porque operan dentro de estructuras que las neutralizan. Se crean nuevas normas sin cambiar los incentivos. Se anuncian transformaciones sin alterar las reglas reales del poder. Se multiplican iniciativas, pero el sistema permanece intacto.

En este contexto, la discusión no es qué reformar. Es si existe la voluntad de hacerlo. Reformar implica intervenir en aquello que el sistema protege: los incentivos, los privilegios y las relaciones de poder. Pero también implica reconocer un factor crítico que con frecuencia se omite: el factor humano.

Un sistema no se transforma reciclando a los mismos actores, reproduciendo los mismos liderazgos o reconfigurando las mismas redes de poder bajo nuevos partidos. Se requiere una nueva generación de líderes, con independencia, integridad y compromiso con resultados. No nuevos nombres con las mismas prácticas, ni nuevas plataformas con las mismas agendas orientadas a capturar el Estado como botín.

En estos entornos, además, se instala una dinámica particularmente corrosiva: la represalia contra quienes cuestionan. No solo se resiste el cambio; se castiga a quienes lo promueven. El escrutinio incomoda, la crítica se percibe como amenaza y la disidencia se enfrenta con aislamiento, desgaste o exclusión. Así, el sistema no solo se protege; se defiende activamente.

Repetir, en cambio, no requiere decisión. Requiere inercia. Por eso el país se encuentra atrapado en un ciclo donde el diagnóstico se repite, las soluciones se anuncian y los resultados no cambian. Cada intento fallido profundiza la percepción de que transformar es imposible, consolidando el cinismo y la resignación.

Sin embargo, este patrón no es inevitable. Romperlo exige condiciones claras: reglas que premien el mérito y los resultados, continuidad institucional, protección a la integridad profesional y rendición de cuentas efectiva. Pero, sobre todo, exige liderazgo dispuesto a perder control para ganar institucionalidad.

La ciudadanía también es parte de esta ecuación. Sin vigilancia activa, exigencia informada y rechazo a la mediocridad, las reformas no se sostienen. La presión social es el contrapeso necesario cuando los incentivos internos apuntan a la inercia.

Al final, la discusión es simple: un sistema sirve al país o se protege a sí mismo. Si bloquea el talento, normaliza la ineficiencia, protege la corrupción y erosiona la ética, deja de cumplir su función pública. No es un problema de capacidad, sino de decisión. La pregunta no es qué falla, sino si existe la voluntad y decisión de la ciudadanía de cambiarlo.