pluma invitada

Guatemala: crecer y acelerar la reducción de la pobreza

La experiencia internacional muestra que es posible avanzar.

El Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza nos invita a reflexionar: ¿Qué condiciones debemos construir para que más personas superen la pobreza y no vuelvan a ella? Guatemala cuenta con fortalezas importantes: estabilidad macroeconómica y una economía que ha mantenido su crecimiento.

Reducir la pobreza de manera sostenida, un esfuerzo compartido.

Según la Encovi del INE, la pobreza medida por consumo afectaba al 56.1% de la población en 2000 y al 56%, en 2023. En más de dos décadas, su incidencia prácticamente no cambió. Más que contraponer estas cifras al crecimiento económico, necesitamos comprender qué limita su traducción en bienestar para más personas.

La experiencia internacional muestra que es posible avanzar. El Índice de Pobreza Multidimensional Global 2026 identifica 33 países que redujeron a la mitad el valor de su índice en menos de 15 años. En América Latina, las mejoras en educación, saneamiento y conectividad han reducido privaciones, aunque persisten desafíos en empleo e ingresos. La trayectoria regional también invita a valorar las inversiones sociales, la ampliación de la protección social y la continuidad de las políticas a lo largo del tiempo.

Desde el enfoque de desarrollo humano, superar la pobreza significa ampliar oportunidades reales para aprender, mantenerse saludable, acceder a servicios, tener un trabajo decente y decidir sobre el propio futuro. Estas oportunidades dependen de condiciones que se entrelazan: una familia puede mejorar sus ingresos y seguir sin servicios adecuados; puede progresar y perder lo alcanzado ante una enfermedad o la pérdida del empleo.

Los últimos informes del PNUD subrayan que los avances deben ser resilientes. Importan tanto la capacidad del Estado de ofrecer respuestas efectivas en los territorios, como los sistemas de protección social que acompañan a las personas frente a las crisis. También importa una productividad inclusiva que convierta las capacidades en empleos e ingresos sostenibles.

Guatemala está dando pasos que merecen reconocerse. A cinco años del proyecto piloto del Registro Social de Hogares del Mides, apoyado por el Sistema de las Naciones Unidas, su actual expansión e institucionalización constituyen una fundación clave para cambiar la historia del país en términos de reducción de la pobreza. La actual estrategia intersectorial contra la pobreza y la malnutrición, la mejora en la infraestructura digital, y el uso de evidencia para orientar la inversión social ofrecen oportunidades para articular respuestas ante las distintas privaciones de los hogares, en especial, en los territorios.

Estos instrumentos no garantizan resultados por sí solos. Su potencial dependerá de la continuidad de la coordinación institucional, de la llegada efectiva de servicios y de la inversión pública a los territorios, de la evaluación de resultados y, sobre todo, de la institucionalización de los programas claves que den continuidad de los esfuerzos más allá de los ciclos de gestión.

El desafío, entonces, no consiste solamente en ampliar los recursos disponibles, sino en mejorar nuestra capacidad colectiva para transformarlos en bienestar. Esto requiere evidencia, inversión estratégica, coordinación institucional y una visión compartida de desarrollo a largo plazo que reconozca las distintas realidades del país. En este sentido, la actualización del plan K’atun que proyectará al país rumbo al 2052 representa una oportunidad importante.

Desde el PNUD seguiremos aportando datos, herramientas y análisis sobre los factores que condicionan la reducción de la pobreza, y generando las condiciones que permitan al país superarla.