Pluma invitada

La niñez alza la voz frente al desafío climático

Niñas y niños proponen soluciones reales ante los efectos del cambio climático.

Ver cómo niñas, niños y adolescentes ejercen su derecho a ser escuchados es una experiencia profundamente transformadora. Cada espacio de participación confirma una realidad que a menudo los adultos pasamos por alto: la niñez comprende los problemas que afectan a su entorno porque los vive diariamente. Sus opiniones no nacen de teorías o percepciones lejanas, sino de experiencias concretas que marcan su desarrollo, bienestar y futuro.



En muchas comunidades de Guatemala, los efectos del cambio climático ya forman parte de la vida cotidiana. La escasez de agua, las dificultades para producir alimentos, la degradación ambiental y el deterioro de los recursos naturales impactan directamente en las familias. Para niñas, niños y adolescentes, estas situaciones representan desafíos que influyen en su salud, educación y posibilidades de desarrollo.

Ante esta realidad, resulta fundamental reconocer que la niñez no es únicamente receptora de políticas públicas o programas de apoyo. También es capaz de analizar su entorno, identificar problemas y plantear soluciones. Cuando les brindamos oportunidades para expresarse, descubrimos perspectivas valiosas que enriquecen la construcción de respuestas más inclusivas y sostenibles.



Como profesional del ámbito de la protección de la niñez, recientemente tuve la oportunidad de participar en espacios de diálogo y participación junto a niñas, niños y adolescentes de distintos territorios del país, enfocados en la comprensión de los efectos del cambio climático. Estas experiencias permitieron escuchar de primera mano cómo perciben esta problemática, los impactos que identifican en sus comunidades y las propuestas que consideran necesarias para proteger su entorno y garantizar mejores oportunidades para las generaciones presentes y futuras.

Lo más relevante en estos espacios fue constatar la claridad con la que expusieron sus preocupaciones y propuestas ante autoridades locales. Entre las principales acciones planteadas destacaron la protección de las fuentes de agua, la reducción de la contaminación de ríos y espacios comunitarios, la conservación de los bosques y el fortalecimiento de la educación ambiental dentro de los centros educativos. Se trata de propuestas realistas, vinculadas a necesidades concretas y orientadas al bienestar colectivo.

Escuchar a la niñez hoy es construir un mejor futuro para Guatemala.



Estas experiencias demuestran que la participación infantil tiene un valor que trasciende el ámbito educativo. Cuando la opinión de una niña o un niño es escuchada, respetada y tomada en cuenta, se fortalece su autoestima, su confianza y su capacidad para ejercer ciudadanía. Al mismo tiempo, se fortalecen los procesos democráticos, porque se amplían las oportunidades de diálogo y se incorporan voces que históricamente han sido poco consideradas en la toma de decisiones.

La crisis climática representa uno de los mayores desafíos para las generaciones presentes y futuras. Sus consecuencias se sienten con mayor intensidad en las poblaciones más vulnerables, donde las familias cuentan con menos recursos para adaptarse a fenómenos cada vez más frecuentes e impredecibles. Por ello, resulta indispensable promover soluciones que incluyan la perspectiva de la niñez y reconozcan su derecho a participar en los asuntos que afectan directamente su vida.

En este contexto, cobra especial relevancia que las instancias nacionales vinculadas a la agenda climática puedan escuchar y considerar las propuestas que surgen desde la niñez. Las decisiones que Guatemala adopte en espacios nacionales e internacionales tendrán efectos duraderos sobre el bienestar de millones de personas, especialmente de quienes hoy están creciendo y heredarán los resultados de esas decisiones.



Las niñas, niños y adolescentes ya están levantando la voz. Están observando, analizando y proponiendo alternativas para enfrentar los desafíos ambientales que afectan a sus comunidades. El reto para los adultos es escuchar con atención, abrir espacios de participación genuina y convertir esas ideas en acciones concretas.

La niñez ya está hablando. La pregunta es si estamos dispuestos a escucharla y actuar en consecuencia.