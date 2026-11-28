Pluma invitada

La pregunta incómoda

Cuando elegimos al menos malo, cuatro años pueden parecernos una eternidad.

Lo que ha logrado Nayib Bukele en materia de seguridad en El Salvador, y los avances que comienza a mostrar su intervención contra las pandillas en Haití, nos invitan a hacer algo que pocas veces nos atrevemos: cuestionar el statu quo.

¿Por qué aceptar como inevitable la disyuntiva entre seguridad y libertad, entre liderazgo e institucionalidad?

Resulta llamativo observar a ciudadanos haitianos celebrar la intervención de un presidente extranjero y depositar en ella sus esperanzas de recuperar la seguridad. Más allá de las controversias que suscitan sus métodos, estas experiencias nos enfrentan a preguntas que, en otras circunstancias, probablemente ni siquiera nos plantearíamos.

¿Es nuestro modelo democrático el que mejor promueve la prosperidad? ¿Funciona adecuadamente la separación de poderes? ¿Son suficientes cuatro años para transformar un país? ¿Responde nuestro sistema de partidos políticos a los intereses de la sociedad?

En Guatemala existe una aparente contradicción. El presidente tiene cuatro años para gobernar y no puede ser reelegido. Los diputados, en cambio, pueden reelegirse indefinidamente, mientras que los magistrados también pueden optar a nuevos períodos.

¿Por qué permitimos la continuidad en unos organismos del Estado y la prohibimos en otros? Comprendo que nuestra historia nos ha enseñado a desconfiar de la concentración del poder. Pero ¿hemos considerado si las reglas que establecimos para protegernos de un mal gobernante también dificultan la continuidad de uno bueno?

Cuando elegimos al menos malo, cuatro años pueden parecernos una eternidad. Pero ¿qué sucede cuando encontramos a un líder extraordinario? En el sector privado, cuando una empresa no encuentra el talento que necesita dentro de su país, lo busca fuera de sus fronteras. Busca experiencia, capacidad y resultados. Aunque gobernar un país no es lo mismo que dirigir una empresa, ¿por qué nos resulta tan extraño siquiera considerar esa posibilidad en la administración pública? Me atrevo, entonces, a formular una pregunta todavía más incómoda: ¿Y si Bukele pudiera ser presidente de Guatemala?

Curiosamente, nuestra propia Constitución, en su artículo 145, reconoce como guatemaltecos de origen a los centroamericanos de nacimiento que cumplan determinadas condiciones. El artículo 185 establece dicha nacionalidad como uno de los requisitos para optar a la Presidencia.

Más allá de su viabilidad jurídica, me interesa nuestra reacción ante la pregunta. Como padre, quiero que mis hijos crezcan en una Guatemala donde puedan transitar libremente, sin temor a la violencia y con sus derechos garantizados.

¿Por qué conformarnos con menos? ¿Por qué aceptar como inevitable la disyuntiva entre seguridad y libertad, entre liderazgo e institucionalidad? No pretendo tener las respuestas. Pretendo cuestionar nuestra resistencia a formular las preguntas.

Las instituciones deben estar al servicio de la sociedad, no la sociedad al servicio de sus instituciones. Quizá el mayor peligro del statu quo no radique en que sus reglas sean equivocadas, sino en que hayamos dejado de preguntarnos si son las correctas.

Cuestionar nuestro modelo democrático no significa renunciar a la democracia, sino reconocer que es perfectible. ¿Y usted? ¿Se ha hecho alguna vez la pregunta incómoda?