Pluma invitada

La semilla del emprendedor

El valor de estos programas está en que enseñan haciendo.

¿En qué momento descubre una persona que puede ser emprendedora? Pocas veces es una decisión que se toma de golpe. Casi siempre empieza con una experiencia temprana que le demuestra a un joven que crear algo propio está a su alcance. Para un país como Guatemala, con una población joven que necesita oportunidades, cultivar esa convicción desde temprano es una de las inversiones más rentables que podemos hacer.

Si eres empresario, considera ofrecer tu experiencia como mentor.

Mi propia semilla se sembró cuando recién terminaba la secundaria. Participé en Compañías Juveniles, un programa de Junior Achievement Guatemala en el que los jóvenes forman una empresa y venden un producto real. Al final, los reportes financieros que llevaron durante el programa muestran si el negocio funcionó. Todo con el acompañamiento de mentores universitarios. El programa culmina con una feria donde se venden los productos de todas las empresas participantes y con una premiación a las mejores empresas y emprendedores.

Ese año recibí el reconocimiento de “Emprendedor del Año”. Puede sonar algo sencillo, pero en ese momento para mí fue como un mensaje del cielo. Sembró en mí la idea de que podía ser emprendedor. A partir de ahí quise aprender todo lo posible sobre empresarialidad y empecé a imaginarme como un empresario exitoso.

Unos meses más tarde viajé a México para participar en el Foro Internacional de Emprendedores, cuyo tema ese año era “El emprendedor y el éxito”. Uno de los conferencistas dijo algo que me quedó grabado: “El éxito no es un destino, es un estilo de vida que implica trazarse una meta y, al lograrla, trazarse otra”. Ese día decidí adoptar ese estilo de vida.

Escribo esto porque considero importante reconocer la labor de Junior Achievement Guatemala, conocida por muchos como Empresarios Juveniles. Desde 1988 ha formado a más de un millón de estudiantes, y hoy llega a cerca de cien mil jóvenes cada año en los 22 departamentos del país. Desde 1999 organiza también el Foro Internacional de Emprendedores en Guatemala, que ya ha reunido a más de 5,700 jóvenes latinoamericanos. Su edición número 28 se realizará del 29 de noviembre al 4 de diciembre en Retalhuleu, con un tema muy oportuno: “Reconectá con tu propósito”. Me parece que complementa muy bien aquella frase que escuché en México, porque el propósito es lo que le da sentido a cada nueva meta.

El valor de estos programas está en que enseñan haciendo. Un joven que ha tenido que convencer a un cliente y cuadrar sus números entiende de primera mano cómo se crea valor. Ese aprendizaje le sirve tanto si funda una empresa como si trabaja dentro de una. Además, cada joven que se atreve a identificar un problema y asumir el riesgo de resolverlo aporta algo que ninguna política pública puede decretar: iniciativa. Y cuando esa iniciativa va acompañada de responsabilidad por los resultados, la sociedad entera prospera.

Ahora bien, detrás de cada joven emprendedor hay mentores y empresarios voluntarios que donan su tiempo sin saber si algún día verán la cosecha. Si eres empresario, considera ofrecer tu experiencia como mentor. Si eres padre de familia o maestro, anima a un joven a participar. Nunca sabemos cuál semilla va a germinar, por eso vale la pena sembrar muchas.