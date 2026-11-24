Punto de vista

Las “midterms” y Venezuela

Trump no puede concluir su mandato sin que Venezuela deje de tener un gobierno liderizado por personas que han sido aliados del Irán de los Ayatollas, de China, Rusia, Hezbollah y Hamas.

En EE. UU., es normal que, en las elecciones de medio período, el partido del presidente pierda. Sin embargo, en esta ocasión, el partido republicano sufrió relevantemente en estados, considerados seguros, como Texas, la “joya de la corona” y Kansas, que no había elegido a un senador demócrata desde 1936.

El proceso de transición venezolano avanza y es irreversible.

Entre las causas de la derrota, la principal sigue siendo: “The economy stupid”, como se decía cuando Clinton derrotó a Bush padre, que había presidido con éxito cambios “epocales” en el sistema internacional, como la reunificación de Alemania en la OTAN, el pacífico final de la Guerra Fría, la desintegración de la URSS y la liberación de Kuwait. En efecto, el aumento de la inflación en general, la impopular guerra con Irán y sus consecuencias sobre el precio del petróleo explican en buena parte la derrota. Los excesos del ICE, en su violenta campaña contra la inmigración ilegal, la creciente oposición contra los centros de datos para la IA, que absorben enorme cantidad de energía, las denuncias de corrupción en los círculos cercanos a la Casa Blanca y el rechazo a ciertos discutibles rasgos de la personalidad de Trump tuvieron también mucho que ver con los resultados electorales. En particular, hay que subrayar la fuerte caída del voto latino y asiático para los republicanos. Trump y el Congreso están obligados a negociar, si quieren adelantar algo de sus respectivas agendas. En el Senado se necesitan 2/3 de los votos para superar el veto del presidente. La Cámara iniciará múltiples investigaciones en materia de corrupción y obligará a mayor transparencia en la gestión del ejecutivo. A Trump le costará mucho la aprobación de nuevos funcionarios de alto nivel y, en particular, en el caso de una vacante en la Corte Suprema.

Pero, la política exterior queda básicamente en manos del presidente. En cuanto a Venezuela es relevante notar que se trata de uno de los muy escasos temas de política exterior donde hay un consenso bipartidista. Lo cual está ampliamente demostrado, entre otras cosas, por la conducta de los senadores demócratas en las interpelaciones de Rubio en el Congreso y por el apoyo explícito que María Corina ha tenido por parte de numerosos congresistas de ambos partidos. Como he manifestado en otras ocasiones, el gobierno republicano no puede terminar sin que Venezuela no tenga un gobierno producto de unas elecciones libres y transparentes. El partido perdería el apoyo de importantes sectores del electorado republicano, particularmente en Florida. Además, por razones geopolíticas, Trump no puede concluir su mandato sin que Venezuela deje de tener un gobierno liderizado por personas que han sido aliados del Irán de los Ayatollas, de China, Rusia, Hezbollah y Hamas. Vean a este respecto: la National Security Strategy, y la National Defense Strategy de los EE. UU. Algunos podrían alegar que los demócratas están de acuerdo con el objetivo de la transición, pero adversan la utilización de la fuerza militar y que, por tanto, el interinato podría sentir una menor presión. Pero, el presidente, sin mayoría en el Congreso, no pierde su capacidad de actuar militarmente y aplicar también la llamada “diplomacia coercitiva”.

En conclusión, después de las “midterms”, el proceso de transición venezolano avanza y es irreversible, pero hay interés en obstaculizarlo y demorarlo. La oposición democrática debe organizarse y trabajar para aumentar la presión para la liberación de todos los presos políticos y la fijación de la fecha de las elecciones presidenciales y parlamentarias en la segunda mitad del 2027.