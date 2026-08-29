Pluma invitada

México y EE. UU.: socios económicos, adversarios en seguridad

La confrontación pública genera titulares, pero rara vez produce resultados sostenibles.

La relación entre México y Estados Unidos atraviesa uno de sus momentos más delicados de las últimas décadas. Aunque el comercio bilateral alcanza cifras récord y la integración económica es cada vez más profunda, el narcotráfico y la crisis del fentanilo han colocado a ambos gobiernos en una ruta de tensión permanente.



Para Washington, el problema es claro: miles de estadounidenses han muerto por sobredosis de opioides sintéticos durante los últimos años. La presión política interna obliga a la administración del presidente Donald Trump a exigir resultados concretos, mayores extradiciones, más capturas y una ofensiva permanente contra los carteles mexicanos. La Casa Blanca sostiene que la seguridad nacional estadounidense está directamente vinculada a la capacidad de México para combatir a estas organizaciones criminales.



Por su parte, México argumenta que ha intensificado significativamente sus operaciones contra el narcotráfico, destruyendo laboratorios clandestinos, incautando toneladas de drogas y colaborando con agencias estadounidenses. Las autoridades mexicanas recuerdan que el problema no puede analizarse únicamente desde la oferta de narcóticos, sino también desde la demanda existente en Estados Unidos, el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano y las redes financieras que permiten el lavado de dinero.



El verdadero riesgo aparece cuando la cooperación comienza a transformarse en presión política. Durante los últimos meses, funcionarios estadounidenses han incrementado el tono de sus declaraciones, sugiriendo incluso acciones más contundentes contra los carteles y cuestionando la capacidad del Estado mexicano para ejercer control pleno sobre determinadas regiones. Estas expresiones generan preocupación en México, donde cualquier insinuación de intervención extranjera activa profundas sensibilidades históricas relacionadas con la soberanía nacional.



La paradoja es evidente. Estados Unidos necesita la cooperación de México para contener el flujo de drogas y la migración irregular. México necesita la cooperación de Estados Unidos para fortalecer la inteligencia, combatir el tráfico de armas y preservar la estabilidad económica derivada del T-MEC. Ninguno puede resolver el problema sin el otro.

La crisis actual representa una prueba para ambos gobiernos.



Sin embargo, la discusión pública en ambos países suele simplificar una realidad mucho más compleja. Los carteles ya no son simples organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas. Son estructuras transnacionales que participan en extorsión, tráfico de personas, contrabando, lavado de dinero y control territorial. Su capacidad económica rivaliza con la de algunos gobiernos locales y su influencia trasciende fronteras.



Por ello, la pregunta central no debería ser si México está haciendo suficiente o si Estados Unidos está presionando demasiado. La verdadera pregunta es si ambos países están dispuestos a construir una estrategia compartida que vaya más allá de los ciclos electorales y de los discursos nacionalistas.



La historia demuestra que la confrontación pública genera titulares, pero rara vez produce resultados sostenibles. La cooperación basada en inteligencia, intercambio de información, fortalecimiento institucional y corresponsabilidad sí puede generar avances reales.



La crisis actual representa una prueba para ambos gobiernos. Si prevalece la desconfianza, la relación bilateral podría entrar en una etapa de fricción permanente. Si prevalece la cooperación estratégica, México y Estados Unidos tendrán la oportunidad de enfrentar conjuntamente una amenaza que no reconoce fronteras.



El narcotráfico es un problema binacional. Pretender resolverlo desde un solo lado de la frontera no solo es insuficiente; es una ilusión.