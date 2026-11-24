Pluma invitada

Particularidades del cafecito

Así que, lectores, no olviden de beber café negro por la mañana.

Los resultados de estudios científicos independientes han demostrado la asociación de la tasa de café en la salud. El consumo de varias tasas al día de café sin la adición de azúcar o edulcorantes químicos, de leche y sus derivados, o cualquier otro aditivo aromático, indicaron una influencia positiva en reducir la incidencia de varias enfermedades crónicas. Entre las más importantes se incluyen enfermedades cardiovasculares y cerebro-vasculares, tanto isquémicas, como hemorrágicas, cáncer del hígado, el hígado graso, la hepatitis y la cirrosis. También se ha asociado con un menor riesgo de otros tipos de cáncer, como el cáncer de mama y del colon, y así mismo disminuye la posibilidad de desarrollar diabetes tipo 2, y reducir el riesgo de la enfermedad de Parkinson, Alzheimer, demencia y depresión.

Se ha demostrado alguna relación entre la calidad del café y la altura de la plantación.

Con esto dicho, debo enfatizar que no estoy en contra de la actividad barista. Que conste. Siempre habrán personas que prefieren un capuchino o un cortadito, a pesar que los anteriores beneficios se han disminuido drásticamente.

Así que, lectores, no olviden de beber café negro por la mañana.

El café producido en Guatemala variedad Arábiga, siendo un 81 % de grano estrictamente duro de alta calidad, es una característica que lo asocia a precios altos en el mercado internacional, en donde tiene una alta demanda. Forma parte del conjunto de café producido en los países mesoamericanos desde México hasta Colombia, en donde existe una alta competencia y cada país pregona lo que lo distingue de los demás.

Sin embargo, es Colombia la nación que aplicando la ciencia y tecnología al procesamiento del grano, ha logrado influir el mercadeo internacional. Varios estudios han demostrado que la flora microbiana en cada sitio es importante y existe une relación positiva con el desarrollo de un perfil distinto del aroma y del sabor. Posiblemente existen muchos factores complejos involucrados, sin embargo, los resultados experimentales a la fecha han revelado el papel importante que juega la comunidad bacteriana propia de cada lugar sobre la calidad del café. Un café sin aroma, no es un buen café. Una aroma sin origen y terruño establecidos, no es una buena aroma.

Desde hace un tiempo varias publicaciones estudiaron el efecto del cambio climático sobre la producción de café. A la fecha, las publicaciones no han cesado. Los factores climáticos, especialmente la falta de precipitación, falta de agua e inundaciones, altas y bajas temperatura, han sido factores más importantes en definir zonas de cultivo apropiadas, que los factores asociados con parámetros de zona y suelo.

Lo anterior permite seleccionar nuevas zonas de cultivo a altitudes más altas que resultan apropiadas. Sin embargo, dicha estrategia requiere que los sitios se seleccionen tomando en cuenta aspectos ambientales negativos, como la deforestación, la pérdida de biodiversidad y el ecosistema natural.

El cultivo de café bajo diferentes intensidades de sombra incrementa su actividad fotosintética y la eficiencia en el uso del agua, en contraste con el café crecido al sol.

El uso de sombra es tradicional en nuestro país, en donde se utilizan varias especies de árboles. El mayoritario es el guamo, cuje o cuchín, que pertenecen a la especie Inga spp. la cual fija el nitrógeno atmosférico al suelo, y por lo tanto, incrementa la eficiencia de la absorción del nitrógeno del suelo por la planta de café, además, su hojarasca se descompone fácilmente en el suelo, lo que aumenta el nitrógeno orgánico del suelo.

Se ha demostrado alguna relación entre la calidad del café y la altura de la plantación y del grado de exposición al sol?

Una extensa revisión de los estudios efectuados encontró dos tendencias: 1) una mayor altitud, está asociada con un perfil de aromas mejorado, y 2) el aumento de la exposición al sol disminuyo este perfil.

Recuerdo que en nuestras visitas a los diferentes beneficios del país, fuimos un día a una plantación cerca de San Pedro Sacatepéquez, en el cual la altura puede variar entre 2,200 a 2,300 msm. La zona de San Pedro y San Juan, es cuna, entre otras, del cultivo de flores para la exportación y consumo nacional. No me sorprendería que un futuro incrementaran a su vez el cultivo de café. Concluimos diciendo que la variación climática presenta el mayor problema en el cultivo de nuestro mayor producto de exportación. Qué cosas, verdad?