Así se lee la Independencia en el siglo XXI

Alrededor de la firma del Acta de la Independencia de Centroamérica ha habido hechos, razones e interpretaciones distintas. Algunos historiadores, escritores y analistas se han dado a la tarea de investigar en distintas fuentes, no solo datos concretos, sino también las causas y consecuencias de lo ocurrido el 15 de septiembre de 1821.

A través de algunos libros pueden apreciarse los frutos de estos estudios y la diversidad de pensamiento que existe en torno al acontecimiento histórico de hace 205 años. En algunos de ellos, los autores también consignan manipulaciones y juegos políticos que marcaron la historia y el destino no solo de Guatemala, sino del resto de países centroamericanos.

He aquí algunos libros, recomendados por editores, que pueden contribuir a conocer las ideas que hoy en día se tienen acerca de la Independencia.

Francisco Pérez de Antón dio a conocer su visión acerca de la independencia hace dos años en este libro. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sophos)

Y Lograron sin Choque Sangriento

Autor: Francisco Pérez de Antón

Editorial: Sophos

En este ensayo, el autor condensa los sucesos que hicieron de la independencia de Guatemala un proceso diferente a la mayoría de los que se dieron en el continente. “… No hubo ‘guerra a muerte’, ni batallas feroces, ni ejecuciones de prisioneros, ni lanzas coloradas. Y ese caso fue el de Centroamérica. Un territorio del tamaño de España, desguarnecido y desolado, de dilatados espacios vacíos e infinitas soledades, vías de comunicación primitivas y poco más de un millón de habitantes.”, anota el escritor.

En la obra, Pérez de Antón toma distancia de quienes interpretan la independencia como una “acción de mercaderes sin ideales ni patriotismo”. En la nota de presentación que hace la editorial, señala cómo el autor muestra el Acta de Independencia como una “invitación a una transición política desde el absolutismo borbónico a la democracia representativa inspirada ya en los ideales liberales que rigen el mundo de hoy”.

El escritor, ganador del Premio Nacional de Literatura Miguel Ángel Asturias 2011, plantea una visión crítica sobre los motivos y circunstancias que llevaron a la separación política de España en 1821. En diversas entrevistas Pérez de Antón ha subrayado que la independencia de Guatemala no fue un hecho puntual sucedido ese 15 de septiembre, sino un proceso que duró más tiempo.

El historiador Horacio Cabezas ofrece esta investigación en la que se conocen algunas motivaciones de quienes promovieron la idea de la emancipación. (Foto Prensa Libre: Cortesía Editorial Universitaria)

Independencia Centroamericana. Gestión y Ocaso del “Plan Pacífico”

Autor: Horacio Cabezas

Editorial: Universitaria

El historiador nicaragüense Horacio Cabezas Carcache pone sobre la mesa el Plan Pacífico de Independencia, elaborado y promovido por una de las familias más poderosas e influyentes de la época, Aycinena, y que contó con el apoyo de intelectuales liberales como Pedro Molina, Mariano de Beltranena y José Francisco Barrundia. El objetivo, de acuerdo con el ensayo de Cabezas, era mantener el status quo político, lo que garantizaría los intereses de los grandes comerciantes de la capital que veían cómo los añileros de San Salvador y los criadores de ganado vacuno de Nicaragua se oponían a sus planes.

En el libro, Cabezas cuenta lo que, de acuerdo con documentos de la época y posteriores relatos, sucedió dentro y fuera del Real Palacio, en la Nueva Guatemala de la Asunción, el 15 de septiembre de 1821.

El ejemplar ofrece, además, detalles anecdóticos acerca de esa particular jornada en la que según indica, no todo fue como después se contó. Cabezas también ofrece un amplio contexto histórico que incluye los antecedentes y las consecuencias de esa declaración de independencia que marcó el destino del territorio centroamericano. Cabezas Carcache enfatiza en que el “Plan pacífico no pretendía modificar o revolucionar el sistema económico y político, sino prolongarlo, dejando intactas las profundas diferencias sociales que mantenían en la extrema pobreza a la mayoría de la población del Reino de Guatemala”.

El investigador mexicano Mario Vázquez relata lo que sucedió luego de la independencia, cuando el Reino de Guatemala se unió a México. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fondo de Cultura Económica)

El Imperio Mexicano y el Reino de Guatemala

Autor: Mario Vázquez Olivera

Editorial: Fondo de Cultura Económica

El historiador mexicano que escribe este libro se adentra en las razones que condujeron a un episodio que no es tan conocido por la mayoría: la incorporación del Reino de Guatemala al Imperio de México, entre 1821 y 1823.

La editorial señala, en su nota de presentación, que siendo esta “una página poco gloriosa, la historiografía mexicana ha tendido a ignorarla”. Señala que solo se menciona cuando se quiere dar una respuesta documentada a los reclamos guatemaltecos por la incorporación de Chiapas, que era una antigua provincia del Reino de Guatemala, a México.

“El autor se introduce, pues, en un territorio historiográfico minado, en el que las pasiones nacionalistas, los reclamos territoriales, los agravios pasados y los alegatos diplomáticos pueden estallar en cualquier momento si no se avanza en la investigación con mucho tiento y con gran claridad de miras”, expone la editorial.

El Fondo de Cultura Económica tiene entre su catálogo esta obra, considerada como una de las más importantes de Jorge Luján Muñoz. (Foto Prensa Libre: Cortesía Fondo de Cultura Económica)

Breve historia contemporánea de Guatemala

Autor: Jorge Luján Muñoz

Editorial: Fondo de Cultura Económica

La obra ofrece un panorama histórico completo que parte desde la conquista hasta la firma de Acuerdos de Paz. Hace especial énfasis en la Independencia y sus procesos. Luján Muñoz brinda detalles interesantes acerca de hechos y protagonistas de cada una de las etapas. En cuanto a la emancipación política de España, el autor enfatiza en los juegos de poder.

Este es uno de los libros más destacados de la producción del historiador y abogado, fallecido en 2025. Por esta obra recibió el premio a la mejor publicación del año en 1997. Está obra condensa de una manera objetiva y didáctica la historia del país y se ha convertido en un clásico con más de tres ediciones.

En este libro, los autores alternan su viaje al siglo XIX y el XX para trasladar su perspectiva de lo sucedido entre la declaración de independencia y su primer centenario. (Foto Prensa Libre: Editorial Set)

La Independencia y el Centenario, una mirada desde el siglo XXI

Autores: Carlos Sabino y Lorena Castellanos

Editorial: Set

Los reconocidos historiadores que escribieron esta obra decidieron presentarla con una estructura particular. “No solo relata el contexto y los sucesos que llevaron a la independencia de Guatemala, sino que da un salto de 100 años, para situarnos en la época del centenario y de lo que ocurría entonces” se describe en su nota de presentación.

Sabino y Castellanos han querido ofrecer esa visión novedosa para mostrar dos momentos de especial significación en la historia del país. A través de sus páginas el libro ofrece además de datos, perspectivas acerca de cómo los hechos sucedidos hace 2005 años habían repercutido en los cambios sociales, políticos y económicos del país.