La inteligencia artificial (IA) es una oportunidad para América Latina, aseguran los investigadores del McKinsey Global Institute, Diego Castresana y María de Jesús Ramírez, quienes afirman que esta puede ser la siguiente palanca para la productividad, “sobre todo en un momento en que muchos países, incluido Guatemala, van a empezar a tener menos y menos bono demográfico”.

Las antiguas palancas de productividad requerían mucha inversión, pero la IA generativa no requiere una inversión tan alta y en Latinoamérica hay talento joven para aprovechar esta oportunidad, afirma Castresana, quien ha liderado las investigaciones del último año sobre el impacto de la IA y la tecnología en el trabajo.

Ante esto, las empresas enfrentan muchos retos, ya que solo el 6% está teniendo un impacto significativo, aunque el 90% lo está intentando, dicen los investigadores de McKinsey.

Sin embargo, para que esto ocurra, es necesaria una reinvención del talento. En muchos casos habrá que cambiar de rol, explican Castresana y Ramírez. En Estados Unidos, una de cada siete personas debe cambiar de ocupación, agregan.

La mayoría de las horas de trabajo son técnicamente automatizables, sobre todo en actividades no físicas, explican Castresana y Ramírez.

En Guatemala hay un 30% de personas que todavía hacen mejor la tarea que una máquina; un 32% son híbridos, en los cuales están más o menos equilibradas las horas de la máquina y el humano. Pero, en el otro tercio, las máquinas podrían hacer la inmensa mayoría del trabajo, explica Castresana. Por ello, el especialista considera que los robots van a tener un rol central, debido a que la economía del país aún tiene mucha parte física.

Luis Caro, líder de IA e innovación para América en Amazon Web Services, explica que un modelo autónomo no significa “sin personas”. En un modelo tradicional, es un humano quien opera día a día, mientras que, en un modelo agéntico, el humano diseña el sistema y atiende excepciones, ya que los agentes ejecutan y deciden dentro de rangos.

El humano sigue concentrando la responsabilidad, el juicio y la relación que los agentes no pueden sostener, explica Caro.

La automatización no necesariamente significa menos empleos. El tiempo ganado puede destinarse a impulsar el negocio, afirman Castresana y Ramírez.

Las empresas que mejor lo consiguen piensan más en reubicar y reinventar los roles que tienen y mantener el talento en la medida de lo posible, explica Castresana. Esto es un reto para las organizaciones, pero hay muchísimos campos de crecimiento en los que se podría reubicar a las personas.

Castresana, Ramírez y Caro fueron algunos de los conferencistas que participaron en el Momentum BAC sobre IA agéntica, realizado en Nueva York, EE. UU., el 17 y 18 de noviembre, al cual asistieron empresarios de toda Centroamérica y Panamá.

Así como la telefonía móvil permitió a los países dar saltos cualitativos importantes, BAC ve las mismas oportunidades en la IA a todo nivel, con la cual se pueden cerrar brechas de crecimiento y desarrollo, explica Eric Campos Morgan, presidente ejecutivo de BAC Guatemala. Y comenta que Momentum BAC está pensado para mejorar la competitividad de las empresas en Guatemala y ayudarlas en la adopción e implementación de la tecnología de forma segura. También hace énfasis en el emprendimiento que caracteriza al país.

Habilidades que crean valor

El avance de la tecnología trae nuevas ocupaciones creadas por la mejora del nivel de vida, explican Castresana y Ramírez. Se trata de habilidades que crean valor de distintas formas.

Habilidades fundamentales, que amplían el abanico de empleos al alcance:

Resolución de problemas

Liderazgo

Comunicación interpersonal

Gestión de personas y procesos

Atención al detalle

Habilidades transferibles, concentradas en roles mejor remunerados:

Innovación

Influencia en otros

Toma de decisiones

Pensamiento crítico

Habilidades fortalecedoras para adaptarse y seguir siendo empleable:

Dominio de la IA

Disposición para seguir aprendiendo

Resiliencia

Adaptabilidad

Curiosidad

Transiciones

¿Qué caracterizará la transformación? Los especialistas de McKinsey ofrecen datos sobre la proporción del empleo en crecimiento afectada en Estados Unidos.

85% del empleo en crecimiento exige una credencial o certificación

76% del empleo en crecimiento requiere presencia física

25% del empleo en crecimiento está en los dos quintiles (el 40%) de menor salario

Potencial de automatización en Guatemala

59% de las horas de trabajo actuales en Guatemala son, en teoría, automatizables con la tecnología actual, según las investigaciones de McKinsey Global Institute, indica Castresana.

8% podría estar automatizado para 2030, según estimaciones de McKinsey Global Institute.