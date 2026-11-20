Si bien la Inteligencia Artificial (IA) ha avanzado al punto de engañar a algunos con información falsa que parece verdadera, ya se toman medidas para reducir las posibilidades de engaño. "La red social TikTok pone en marcha hoy una nueva herramienta para que los usuarios, registrados o no, puedan comprobar de modo propio si un contenido es real o fruto de la IA", asegura la agencia de noticias EFE.

La nueva herramienta fue presentada en el Foro de Seguridad e Innovación 2026 celebrado en Londres.

Una de las herramientas presentadas en Londres es una página web para verificar si un contenido es real o está hecho con las herramientas de inteligencia artificial de la propia plataforma, TikTok AI.

Quien quiera distinguir la realidad de lo que no lo es debe destacar el contenido de TikTok que quiera verificar, subirlo a la herramienta, accesible a través del Centro de Transparencia, y en unos segundos obtendrá la respuesta. No hace falta ser usuario para hacer esta comprobación, explica EFE.

Otras herramientas

Protegerse de los engaños no es todo lo que se podrá hacer ahora con TikTok, porque la red social también salió al paso para atender otra de las violaciones más comunes en la plataforma: utilizar la imagen de otro sin consentimiento.

Para proteger a sus usuarios de tener que verse publicados en mensajes que no corresponden a sus intereses, TikTok ha creado una nueva aplicación opcional, llamada Likeness Detection, que avisará a los creadores de contenidos registrados del uso ilícito de su imagen.

Los creadores verificados que cumplan los requisitos se deben registrar en Likeness Detection verificando su identidad a través de un socio externo de confianza.

Cuando se detecten contenidos o cuentas en TikTok que podrían estar utilizando su imagen sin consentimiento recibirán una notificación, podrán revisar el contenido sospechoso y denunciarlo directamente a los equipos de seguridad de la plataforma.

Esta medida tiene también contempladas consecuencias para quienes no respeten los lineamientos: "Aquellos que infrinjan nuestras Normas de la Comunidad sobre representaciones dañinas, engañosas o no consentidas de personas serán eliminados", señaló Tom Varghese, responsable Global de Políticas Públicas de IA en TikTok.

Padres informados, hijos protegidos

Los padres también encontrarán más apoyo en las plataformas. Podrán saber con quiénes interactúan sus hijos, a quiénes suman a sus seguidores, a quiénes quitan o bloquean, así como las cuentas con las que intercambian mensajes. Lo que no se permitirá será el contenido de los mensajes, "para asegurar el respecto a la privacidad de los menores".

También podrán recibir notificaciones cuando sus hijos hagan una publicación y conocer qué alcance (audiencia) tiene la misma. El tiempo que los adolescentes pasan en la aplicación será más visible en el control parental con las actualizaciones presentadas.

Richey ha avanzado que TikTok trabaja con expertos de referencia en salud mental adolescente, entre los que ha citado algunos del Hospital Infantil de Boston y de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio, para desarrollar una nueva alerta dirigida a los padres si sus hijos realizan búsquedas repetidas de términos relacionados con las autolesiones o el suicidio.

Una notificación informará en el futuro a los padres si los menores intentan acceder a contenido potencialmente perjudicial y les ofrecerá orientación respaldada por expertos sobre cómo actuar.

La plataforma también lanza una Guía de TikTok para Educadores, disponible en su Centro de Seguridad, para que los docentes tengan un compendio de información, herramientas y orientaciones sobre el uso y seguridad en TikTok. Próximamente incorporarán a la guía algunos recursos para usar en las aulas.