NASA Space Apps Challenge 2026 llega a Jalapa: ¿quiénes pueden participar?

Ciencia, tecnología e innovación no siempre suenan tan cercanos a la realidad de la mayoría. Sin embargo, hay iniciativas que abren puertas para que todas las buenas ideas tengan la oportunidad de encontrar caminos de realización. En Jalapa, acaba de inaugurarse la sede oficial para el NASA Space Apps Challenge 2026. Según la organización, este es un hackathon internacional que invita a personas de distintas edades y disciplinas a desarrollar soluciones creativas a desafíos relacionados con la Tierra y el espacio.

Esta es la cuarta sede del concurso que se abre en el país. Las anteriores se ubican en Cobán Alta Verapaz, Quetzaltenango y Guatemala.

Durante el lanzamiento, la ingeniera Pamela López, Local Lead del NASA Space Apps Challenge para Jalapa (NSAC-Jalapa), expuso acerca de la oportunidad que significa para estudiantes, investigadores, docentes y profesionales entusiastas de la ciencia y la tecnología poder exponer sus ideas acerca de temas trascendentales a nivel científico.

López es madre de David López Aragón, niño prodigio de la astronomía y divulgación científica, y es coordinadora del Club Constelación Quetzal. En la presentación estuvo acompañada por Nery Sandoval, miembro del comité organizador y propietario del Observatorio El Arado. También estuvieron presentes el jefe de división regional Oriente, Carlos Miguel Ruedas Escobar y el jefe del centro de capacitación Jalapa, Samael Adolfo Burgos Orantes, ambos del Instituto Técnico de Capacitación y Productividad (Intecap) de Jalapa, que será sede presencial del evento.

Durante la jornada se presentó oficialmente la sede, se explicó la dinámica del hackathon y se realizó el registro del primer equipo participante, marcando el inicio de las actividades de preparación para esta experiencia internacional.

Nery Sandoval, miembro del comité Organizador y Aliado Estratégico del NSAC- Jalapa; Pamela López- Local Lead para NSAC - Jalapa, y Magdiel Isaías Carías Girón, Jefe técnico pedagógico Intecap Jalapa. (Foto Prensa Libre: Cortesía Carlos Recinos, del NSAC Jalapa)

Lo básico

¿Qué es?

NASA Space Apps Challenge es un hackathon internacional que reúne a personas de todo el mundo para crear soluciones innovadoras a desafíos reales de la Tierra y el espacio, utilizando datos abiertos de la NASA y otras agencias espaciales.

¿Quiénes pueden participar?

Personas de todas las edades y con diferentes intereses y conocimientos: estudiantes, docentes, programadores, diseñadores, científicos, artistas, comunicadoras y otros.

¿Cómo pueden integrarse los equipos?

Los equipos se forman con personas que posean distintas habilidades e ideas. Pueden ser de diferentes edades, disciplinas y experiencias. No hay límite de edad para integrar los equipos. El límite es de seis personas por equipo.

¿Qué requisitos deben cumplir los menores de edad?

Niños y adolescentes pueden participar siempre que estén acompañados por padre, madre o tutor legal, conforme las indicaciones de la organización.

¿Dónde y cuándo será el hackathon?

Se celebrará el 14 y 15 de noviembre, en la sede del Intecap de Jalapa, pero también puede participarse de manera virtual.

Enlaces importantes:

https://spaceappchallenge.org/2026/local-events/jalapa/

https://nasaspaceappsjalapa.org/

Retos

En este hackathon se presentan 14 retos oficiales que aparecen en el siguiente cuadro: