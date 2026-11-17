"Pensar a la humanidad como materia consciente capaz de observarse a sí misma: fragmentos del universo intentando comprender su propia existencia, valiéndose de la tecnología como un territorio privilegiado para explorar dicha condición". Esa es la propuesta que hace la II muestra de videoarte Gucumatz, que se celebrará del 19 al 21 de noviembre, con la participación de 22 artistas de 10 países.

En ese encuentro artístico se analizará la capacidad del video para registrar, manipular y construir el tiempo permite que la imagen vaya más allá de la representación y se convierta en un espacio de pertenencia, según señala el texto curatorial de la muestra elaborado por el artista visual Jorge Luis Linares.

"Con artistas de Italia, Brasil, México, El Salvador, Costa Rica, Estados Unidos, República Dominicana, Puerto Rico, Perú y por supuesto, Guatemala, esta diversidad geográfica no pretende analizar de manera exhaustiva sus territorios, sino propiciar un encuentro entre distintas sensibilidades, experiencias y formas de producir existencia. Las obras no ofrecen respuestas definitivas hacia el futuro, proponen más bien preguntas incisivas sobre el presente", añade la organización.

El comité organizador está integrado por Erick Boror, Andrés Cordón, Rolando Madrid y Joge Luis Linares. Según han anunciado las actividades, que son abiertas al público se realizarán en espacios diversos del Centro Histórico.

Los artistas guatemaltecos que dirán presente son Jorge de León, José Wolff, Katheryn Patá, Manuel Chavajay, Regina José Galindo, Pablo López, Ana Warren, Antonio Pichillá y María Adela Díaz.

Los invitados internacionales son Alberto Magrin, de Italia; Crack Rodríguez, de El Salvador; Alé Souto, de Brasil; Karmadavis, de República Dominicana; Maya Watanabe, de Perú; Jason Mena, de Puerto Rico; Donna Conlon, de Estados Unidos, y Paulina Velázquez, de Costa Rica. Además, de México llegarán Antonio Bravo, Claudia Luna, Pamela Zeferino, Uriel López y Gabriela Sandoval.

Fechas, lugares y horarios

19 de noviembre: Mercado Central (9a. avenida y 8a. calle, zona 1), específicamente en los comedores Rosita y Angélica, de 12 a horas.

Ubicación:

19 de noviembre: Universidad Popular (10a. calle 10-32, zona 1) de 18 a 19:30 horas.

Ubicación

Viernes 20 y sábado 21: a. El viernes 20 y sábado 21 se presentará la selección completa en El Laboratorio Casa de Hierro (16 calle 5-12, zona 1)

Ubicación

Suscríbase a nuestro boletín

Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.

En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >

Otros eventos en Guatemala

Vea otros eventos que se realizarán en el país.

* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt

Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.