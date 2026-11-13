Así se vivió el reencuentro de Miguel Ángel Asturias con la Universidad Popular

"No es por casualidad que estemos en la Universidad Popular de Guatemala (UP). Hemos cuidado que cada lugar que visitamos con las cenizas de mi padre haya significado un hito para él y para Guatemala", declaró Miguel Ángel Asturias Amado, antes de que los restos mortales del escritor Miguel Ángel Asturias Rosales ingresaran a la entidad cultural y educativa, fundada por los estudiantes de la llamada Generación del 20, de la que el literato formaba parte.

Al inicio del acto, que se celebró en el teatro Manuel Galich, Estefani Cristales, directora general de la UP, aseguró: "Hoy no es un día cualquiera: la historia nos convoca, la memoria nos reúne y la literatura, con su extraordinaria capacidad de vencer el tiempo, nos permite vivir este reencuentro que parecía reservado para los sueños". Señaló que Asturias volvió a la institución que ayudó a fundar cuando era un joven universitario lleno de ideales y convencido de que Guatemala necesitaba ciudadanos capaces de pensar, de cuestionar, de imaginar y de transformar realidades.

Asturias Amado enfatizó la importancia que tuvo para su padre la UP, aun cuando se encontraba lejos. Aseguró que su padre quiso mucho a la institución e incluso impartió conferencias acerca de la historia y los valores que motivaron su fundación, tanto en Guatemala como en otros países. Contó que guarda una carta que el literato le escribió al filósofo y escritor español Miguel de Unamuno para pedirle apoyo para la institución.

Destacó las luchas que la entidad ha debido enfrentar, comenzando por el cierre ordenado durante el régimen de Jorge Ubico. "Miguel Ángel Asturias está con nosotros. Después de muchos años de lucha hemos logrado que hoy tengamos este día histórico para Guatemala que nos da una visión de una Guatemala mejor... Termina el exilio de Miguel Ángel Asturias", agregó Asturias Amado.

Miguel Ángel Asturias Amado y Sandino Asturias exaltaron la importancia que el ganador del premio Nobel 1967 le daba a la Universidad Popular. (Foto Prensa Libre: Javier González)

Sandino Asturias, nieto del ganador del Premio Nobel, tomó la palabra para reflexionar acerca del significado de que Miguel Ángel Asturias se reencuentre con espacios como la Universidad Popular, el barrio de Candelaria, el Palacio Nacional de la Cultura y Kaminaljuyú. "Toda esta actividad nos está llevando al renacer de Miguel Ángel Asturias en Guatemala. Que haya vivido más de la mitad de su vida en el exilio indica el tipo de país que trató de cambiar", expuso el nieto.

Anotó que su abuelo era "un luchador, un demócrata, un hombre que respetaba a los pueblos originarios... un hombre comprometido con su país. (El compromiso) le costó el exilio, el destierro, le quitaron la nacionalidad y lo persiguieron, y estaba proscrito". Recordó que solo pudo regresar 30 años después de la firma de la paz.

Sandino Asturias aseguró que el compromiso que su abuelo les inculcó sigue vigente. "Somos una tercera generación de Miguel Ángel Asturias. Rodrigo y Miguel Ángel Asturias Amado siguieron y yo sigo, y mi hijo tendrá que seguir", subrayó.

Las facetas del autor

Las actividades que se celebraron en la UP se centraron en mostrar diferentes facetas del ganador del Premio Nobel. En el primer conversatorio, Asturias Amado se refirió a las vivencias que tuvo tanto en Argentina como en París junto a su padre. Expuso cómo, a pesar de sus ausencias debido a misiones diplomáticas y exilios, trató de mantenerse en contacto con ellos.

Puso como ejemplo Los cuentos del Cuyito, que descubrió cuando, graduado de bachiller, llegó a Buenos Aires y su padre le pidió transcribir el libro El Alhajadito. En medio de esa transcripción, su padre le pidió incluir esos relatos, que eran cuentos que le enviaba junto con las cartas que les dirigía a él y a su hermano Rodrigo, cuando él tendría unos seis años.

La doctora Lucrecia Méndez de Penedo, directora de la cátedra Miguel Ángel Asturias de la Universidad Rafael Landívar, se adentró en la obra dramática de Miguel Ángel Asturias y la singularidad de sus letras a través de la ponencia Otro Miguel Ángel Asturias. "El escritor guatemalteco fusionó corrientes literarias muy experimentales en su momento guatemalteco... Trataba de imaginar a través de la literatura lo que podía ser la identidad guatemalteca", recalcó.

El investigador, biógrafo y crítico literario británico Gerald Martin señaló que era uno de los días más felices de su vida. El también traductor, de 82 años, aseguró que leyó El Señor Presidente cuando tenía 19 años y, a partir de entonces, comenzó su admiración por el escritor guatemalteco. "Me parece increíble estar aquí y que Asturias esté aquí, porque lo conocí y nunca pude verlo en Guatemala".

Al preguntarle acerca de la importancia de Asturias en el mundo, respondió: "A mí casi no me importa, porque sigue siendo mi escritor. Vuelvo siempre a él con placer inmenso que es difícil de describir", añadió el experto.

"Ahora que Miguel Ángel Asturias está en su país estoy seguro que el lugar de Asturias en la historia cultural latinoamericana también va a ser mucho más precisa, enfocado y material, porque él está aquí. La historia de Guatemala está mucho más completa. Yo les felicito a ustedes porque tienen una arquitectura de una vida nueva con la llegada de este héroe cultural", concluyó.

El Señor Presidente, presente

En la jornada vivida en la UP también hubo manifestaciones artísticas de distinto tipo. Los primeros en hacerse presentes fueron los integrantes de la Compañía de Teatro de la UP, que realizaron una lectura interpretativa de fragmentos de la obra El Señor Presidente. Posteriormente, el Ballet Moderno y Folklórico también representó una escena dramática de la misma obra.

A estas puestas en escena les siguió un conversatorio en el que Roger Ovalle, Josué Sotomayor y Ericka Urizar compartieron experiencias vividas alrededor de la primera puesta en escena de El Señor Presidente. Ovalle recordó que ese primer montaje fue precisamente el 14 de noviembre de 1974, es decir, hace 52 años. Arturo Rodríguez estuvo a cargo de ese conversatorio.

Más adelante, Ángel Elías moderó el conversatorio que giró alrededor de la obra poética de Asturias. En esta charla participaron Javier Payeras, Carmen Lucía Alvarado e Irene Piedrasanta.

Tanto Payeras como Piedrasanta se refirieron a los procesos de creación del libro Retorno, estar de paso siempre de paso, un proyecto propuesto por Editorial Piedrasanta y apoyado por la Fundación Rozas-Botrán y la Fundación Miguel Ángel Asturias.

Payeras contó cómo logró acercar a los artistas visuales que participaron en la obra a la poesía de Asturias, y Piedrasanta explicó cómo se logró que tanto Lucrecia Méndez de Penedo como Gerald Martin escribieran prólogos para la obra.

Alvarado afirmó que la poesía de Asturias eran conjuros y que el escritor no se limitaba por criterios occidentales. Destacó la obra Clarivigilia Primaveral, que calificó como "un libro absolutamente deslumbrante".

La escritora y editora aseguró: "Hay de escritores a escritores y a algunos se les ha concedido el favor de escribir un origen. Él escribió el origen del arte en esa obra".

Ángel Elías, Javier Payeras, Carmen Lucía Alvarado e Irene Piedrasanta conversan acerca de la obra poética de Asturias. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal)

Más adelante, el Coro Polifónico de la Universidad Rafael Landívar ofreció un concierto en el que se interpretaron temas internacionales. Para concluir, ofrecieron su interpretación de Picaflor, inspirada en versos de Asturias y con música de Felipe de Jesús Ortega.

La exposición dedicada a Miguel Ángel Asturias permanece en la galería Eloy Amado Herrera. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal)

Un vistazo al mundo de Asturias

Al finalizar la jornada, se inauguró la exposición fotográfica en la galería Eloy Amado Herrera. Esta muestra es una réplica de una exhibición que se encuentra en la Embajada de Guatemala en Marruecos. Las autoridades de la UP afirmaron que para su montaje se contó con la colaboración del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El espacio dedicado a la literatura de Miguel Ángel Asturias en la biblioteca Mary Matheu de la UP. (Foto Prensa Libre: Ana Lucía Mendizábal)

También se estableció el espacio dedicado a la obra de Miguel Ángel Asturias en la biblioteca Mary Matheu, con el apoyo de F&G Editores y Editorial Cultura del Ministerio de Cultura y Deportes.