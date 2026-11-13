¿Qué pasará con la tumba de Miguel Ángel Asturias en Francia? Esto harán con la estela maya

Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura 1967, murió el 9 de junio de 1974 en Madrid, España, a los 74 años. Sus restos fueron sepultados en el cementerio del Père Lachaise, en París, Francia.

Desde entonces, la tierra francesa parecía ser su “última morada”, donde descansaba junto a otras figuras como Oscar Wilde, Jim Morrison, Frédéric Chopin y Enrique Gómez Carrillo.

Su sepultura destacaba en el camposanto francés por tener una estela maya de piedra, réplica exacta de la Estela 14 del sitio arqueológico de El Ceibal, en Petén, considerada una de las piezas más importantes del mundo maya clásico.

Sus restos permanecieron ahí durante 52 años, hasta que fueron repatriados a Guatemala, su país natal, a donde llegaron el 12 de noviembre del 2026. Sin embargo, el lugar donde descansaron desde su muerte permanecerá como un espacio para recordarlo.

“Hoy, por fin, vuelve a su tierra natal y la estela (que distingue la tumba de Asturias en Francia) se mantendrá como un memorial permanente en el cementerio del Père Lachaise, en París”, expresó el embajador de Francia en Guatemala, Frédéric Clavier, durante su discurso en el homenaje ofrecido a Asturias.

En entrevista con Prensa Libre, el diplomático reveló que la estela de su tumba en Francia quedará como “un espacio muy especial” para ofrecer homenajes oficiales póstumos al escritor guatemalteco.

“Estamos pensando en, una vez por año, hacer una reunión alrededor de esta pieza maya para recordar a Miguel Ángel Asturias, pensar en su legado y que sea un momento de paz en París y un encuentro de grandes escritores actuales contemporáneos”, explicó.

También afirmó que el lugar se constituirá como un punto de encuentro entre escritores franceses y guatemaltecos, “no solamente para honrar la memoria del ilustre escritor, sino también para destacar el mensaje de Miguel Ángel Asturias”.

Clavier expresó, además, lo que Miguel Ángel Asturias representó para su país y especialmente para él, pues lo considera como un “abuelo” que le hizo cambiar su forma de ver las cosas.

“Para mí como embajador, era como un abuelo que me habla, que me toca directamente al corazón y, no solamente al corazón, sino al espíritu. Y les voy a decir un secreto: es que después de 40 años de carrera diplomática, él me ha cambiado el ángulo de ver las cosas. Es decir, ver las cosas, en primer lugar, de manera humanista, después más profesional, pero empezar a iniciar con la libertad, la tolerancia y la fraternidad”, expresó.