Premio Artista del Año 2026 entrega sus galardones y rinde tributo a la UP

Desde hace 46 años, por iniciativa de la periodista María Eugenia Gordillo, se entrega el Premio Artista del Año. Con este galardón no solo se impulsa a destacados exponentes de diversas ramas del arte, sino que también se recuerda a las 25 personas, en su mayoría artistas, que hace 75 años fallecieron en un accidente aéreo ocurrido en Petén. Fue precisamente por ese trágico hecho de 1951 que, en 1981, mediante el Decreto 39-759, se estableció la conmemoración del Día del Artista Nacional cada 27 de octubre.

La organización del Premio Artista del Año trabaja durante 12 meses en la selección de los artistas que, a su criterio, merecen ser reconocidos como figuras emergentes o consagradas en la gala. Hasta la fecha se han entregado más de 730 galardones. Desde hace 26 años, la premiación se celebra en el Club Alemán, con el respaldo del Instituto de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt. En la ceremonia del 27 de octubre del 2026, Wolfgang Schilling, representante de esta entidad, agradeció a María Eugenia Gordillo que se hubiera acercado a la institución para proponerle ser parte de esta iniciativa que honra al arte nacional.

Luego, Gordillo saludó a los artistas que serían galardonados. Además, se guardó un minuto de silencio en memoria de Irving Cohen, benefactor y colaborador de la organización del premio, quien falleció recientemente.

Juventud prometedora

Como ya es tradición, los primeros en recibir los premios fueron los artistas jóvenes que se han destacado en diversas ramas.

El primero en ser galardonado fue Juan Carlos Aldana. Su padre, Hugo Aldana, recordó que el artista se inició como parte del elenco de la obra El día que Teco temió y tuvo su primer papel protagónico en la puesta en escena Puros cuentos de Pinocho. Ahora, después de algunos años, no solo se destaca como actor, sino también como coreógrafo.

El siguiente galardonado con el premio Artista Joven en Artes Plásticas fue el pintor, dibujante y grabador Francisco Peneleu, quien nació en San Pedro La Laguna y ha participado en diversas muestras colectivas en galerías como Rozas Botrán, Junkabal y El Túnel. Además, presentó recientemente una exposición individual en el Hotel Real Continental.

A Rebecka Abigaíl González se le otorgó el premio Artista Joven en Canto y Teatro. Fue presentada por la maestra Angélica Rosa, quien ha sido una de sus formadoras. De ella se destacó que es una apasionada artista escénica que combina el canto y la actuación. Además de ser licenciada en Arte por la Universidad de San Carlos, es locutora.

En la categoría de Canto y Composición fue premiada Keen GM. El encargado de reseñar su carrera fue el artista Joan Zamora, quien afirmó que la galardonada, además de cantautora, es multiinstrumentalista, educadora y creadora de contenido. Se formó en la academia de la artista Angélica Rosa, quien le entregó el reconocimiento.

Trayectorias notables

En la ceremonia también se reconoce a los artistas que cuentan con una carrera consolidada y logros relevantes.

El primer exponente del arte que obtuvo un premio por Trayectoria en Canto Popular fue Carlos Cuéllar, intérprete de balada romántica que inició su carrera en el 2008. Fue invitado a la Gala de la Canción Guatemalteca en el 2017 y ha abierto conciertos de diversos artistas internacionales. Ha presentado su espectáculo Eternamente romántico en distintos escenarios. También fue invitado por la Orquesta Sinfónica Nacional y para este año tiene previsto ofrecer tres conciertos en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias y otro en el teatro del Instituto Guatemalteco Americano. La encargada de entregar este galardón fue María Mercedes Girón de Blank, presidenta del Consejo de Administración de Prensa Libre.

María Mercedes Girón de Blank, presidenta del Consejo de Administración de Prensa Libre entregó la medalla correspondiente a Trayectoria en Canto al artista Carlos Cuéllar. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La soprano Leslie González recibió el premio en la categoría de Bel Canto. Óscar Rolando Barrios dio a conocer parte de su trayectoria. Entre otros méritos, destacó que es graduada del Conservatorio Nacional de Música Germán Alcántara y actual directora de la Escuela Nacional de Canto Gloria Marina. En el 2023 debutó en el Carnegie Hall de Nueva York. Ha actuado en diversas ocasiones con la Orquesta Sinfónica.

En la foto aparecen Juan Carlos Aldana, Francisco Peneleu, Rebecka González, Keen GM, Carlos Cuéllar, Wingston González y Byron Cazali. Todos premiados durante la gala. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El poeta garífuna Wingston González fue galardonado en el apartado de Letras. Entre los méritos que se le reconocen se encuentran el haber obtenido diversos reconocimientos como el Premio Mesoamericano de Poesía Luis Cardoza y Aragón (2015), por su obra Traslaciones. También el haber sido incluido en la Lista Los más creativos de la región, según la revista Forbes Centroamérica (2020). También se mencionó el haberse hecho acreedor al Premio de Literaturas Indígenas de América PLIA (2026), que se entregará en la Fil Guadalajara 2026, por su libro Yágütaguarügü.

El actor Byron Cazali recibió la presea en el apartado de Trayectoria en Teatro. Tiene 36 años de carrera. Es licenciado en Arte Dramático y posee estudios en Comunicación y Mercadotecnia. Ha acompañado a nuevas generaciones de artistas como docente. En el 2024 retomó el proyecto de Teatro Departamental, fundado por Norma Padilla en 1975. Ha trabajado en radio, televisión y cine. Es parte del grupo Diez Jr.

También fue reconocida la trayectoria en Artes Plásticas del artista César Cartagena. Aldo Bianchi fue el encargado de leer su reseña e indicó que el premiado es licenciado en Artes Visuales y máster en Docencia Universitaria. Obtuvo el primer premio de escultura en 1982 y el primero de pintura en 1983. Ha sido docente en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez Padilla y en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha recibido reconocimientos en Guatemala, México y Estados Unidos. Ha expuesto en Guatemala, Estados Unidos, Puerto Rico y España.

Momento en el que se anunció el premio al artista Edwin Bixcul por su trayectoria en Artes Plásticas. (Foto Prensa Libre: Javier González)

En la categoría de Artes Visuales también se reconoció a Edwin Bixcul, quien nació en San Pedro La Laguna. Se graduó en la Escuela Nacional de Artes Plásticas Rafael Rodríguez (ENAP) y fue becado por la Academia de Bellas Artes San Alejandro, en Cuba. Ha enriquecido su formación mediante talleres con artistas internacionales. Obtuvo el primer lugar en Juannio 2014, muestra a la que también ha sido invitado desde el 2015. Ha participado en exposiciones como Arte en las Calles, de la Fundación Rozas-Botrán, y ganó premios en Arte en Mayo, de la misma entidad. Ha realizado ocho exposiciones individuales y más de 70 muestras colectivas.

Medallas que son homenajes

Como es tradición, durante la velada se entregaron medallas que llevan los nombres de notables artistas guatemaltecos y se otorgan a quienes han dejado legados importantes en diversas ramas del arte.

Ileana Acosta obtuvo la Medalla Fabiola Perdomo en reconocimiento a su trayectoria en Danza. Mauricio Fernández, director de la Escuela de Danza Antonio Crespo, fue el encargado de destacar los méritos de la bailarina, con más de seis décadas de trayectoria. Contó que se inició en la Escuela Nacional de Danza Marcelle Bonge de Devaux y en 1968 fue invitada a formar parte del Ballet Nacional de Guatemala. Colaboró con el Ballet Moderno y Folklórico y el Grupo de Danza Moderna. Entre las puestas en escena en las que participó se cuentan Paren el mundo, me quiero bajar y Esto es Broadway.

La Medalla Ricardo Mata fue entregada a Fredy Murphy, fotógrafo, docente y gestor cultural guatemalteco. Su esposa, Lorena de Murphy, leyó su hoja de vida. Entre sus méritos destacó que es licenciado en Historia y Ciencias Sociales. Su obra se ha expuesto en Guatemala, Estados Unidos, España y Taiwán. Ha publicado nueve libros de fotografía y participado en producciones documentales en Guatemala, España y El Salvador, entre otros países. Durante más de 18 años ha dirigido Multiestudio, donde ha desarrollado diversas producciones gráficas. Entre sus logros también se cuenta haber sido nombrado delegado cultural por el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La Medalla Antonio Almorza fue entregada al locutor Joel Villatoro. Las también locutoras Silvia Ramírez y Leslie Pérez destacaron la labor del artista del micrófono, de quien dijeron que nació en Huehuetenango y tiene 58 años de trayectoria. Entre las radios en las que ha trabajado en la capital se cuentan Sonora y TGW. En esta última condujo el programa Chapinlandia durante 20 años. Además, ha sido la voz institucional de Canal 7.

Villatoro se dirigió al público para agradecer a Dios por sus talentos y a la organización. Confesó: "Le pedí a IA que me formulara un discurso y cuando lo leí no me gustó... Ahora estoy víctima de un tsunami de emociones". Añadió que tuvo el privilegio de conocer a Antonio Almorza en 1977 y lo considera un ejemplo que sigue vivo.

Fredy Murphy fue el designado para agradecer en nombre de los artistas galardonados. Exaltó la labor de María Eugenia Gordillo y su perseverancia durante 46 años. "Más que la continuidad se le agradece la convicción de que los artistas importan", recalcó.

El pianista Josué Elías Jocop y Maribel Santamarina de la Universidad Popular de Guatemala junto a María Eugenia Gordillo, fundadora del premio Artista del Año y Wolfgang Shiclling del Instituto de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El pianista Josué Elías Jocop y Maribel Santamarina, de la Universidad Popular de Guatemala, junto a María Eugenia Gordillo, fundadora del Premio Artista del Año, y Wolfgang Schilling, del Instituto de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt. (Foto Prensa Libre: Javier González)

El último galardón fue para la Universidad Popular de Guatemala (UP). El encargado de destacar los logros de la entidad fue el pianista Josué Elías Jocop, quien, además de haber sido alumno, ahora es docente de la institución. Hizo una reseña de la historia y los logros de la UP desde sus inicios, el 20 de agosto de 1922. Indicó que fue concebida para promover el desarrollo nacional mediante la educación, la formación integral y la capacitación de los ciudadanos. El galardón fue entregado por Wolfgang Schilling, del Instituto de Educación y Cultura Alejandro von Humboldt y del Club Alemán, a Maribel Santamarina, miembro de la junta directiva de la UP.

Muestras de talento

Durante la ceremonia de premiación Juan Carlos Aldana junto a dos de sus compañeros ofrecieron un número teatral inspirado en Mary Poppins. Rebecka Abigail González, premiada en la categoría de canto y teatro interpretó el tema Maybe this Time, de la obra musical Cabaret.

Keen GM ofreció un medley de regional mexicano acompañada por Víctor Vásquez y Marlen Catalán. Entre las canciones que incluyó se encontraron Sombras nada más, Ya lo sé que tú te vas. El tenor Carlos Cuellar, acompañado por Vinicio Quezada en el piano, interpretó la canción Vuestros pies, de Luis Galich.

La soprano Leslie González fue acompañada por Vinicio Quezada durante su actuación. (Foto Prensa Libre: Javier González)

La soprano Leslie González interpretó Un Bel Di Vedremo, de la ópera Madama Butterfly de Giacomo Puccini, acompañada en el piano por Vinicio Quezada.

El maestro Jopob y la soprano Patty Saquic interpretaron la pieza Xibalbá, que fue compuesta recientemente para el festival de cine de terror que lleva ese nombre. La pieza musical está compuesta en k’iche.