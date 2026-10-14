Una exposición dedicada al teatro en la UP: tres décadas de imágenes históricas

La Universidad Popular de Guatemala (UP), Rayuela Teatro Independiente y el Centro de Documentación Rafael Pineda unen esfuerzos para presentar la exposición Línea de tiempo, línea de teatro, por medio de la cual ofrecen una mirada profunda y enriquecedora a la historia del teatro guatemalteco.

Con la muestra que se encuentra abierta al público en la galería Eloy Amado Herrera de la UP, se hace un recorrido por tres importantes décadas del arte dramático del país. Las piezas que se presentan son fotografías, documentos y publicaciones diversas que retratan el quehacer teatral y a sus protagonistas.

Los festivales de teatro guatemalteco han sido encuentros en los que se han mostrado piezas relevantes para la cultura del país. (Foto Prensa Libre: Cortesía Universidad Popular)

La exhibición de estas piezas permiten conocer los contextos en los que se ha desarrollado el teatro, a los actores que han caracterizado emblemáticos personajes en escena y a las compañías que produjeron las piezas que han podido apreciarse sobre el escenario.

La exposición abarca obras teatrales llevadas a escena entre 1962 y 1992. Como puede apreciarse en la muestra, en el período retratado se realizaron varios festivales de teatro en los que participaban diversas compañías que en esos años se destacaban no solo por su calidad interpretativa, sino también por la variedad de propuestas escénicas, tanto en cuanto a las temáticas tratadas como en las diversas técnicas y recursos.

"Esta exposición no solo celebra la creatividad y el talento teatral guatemalteco, sino que también contextualiza su evolución social y artística en un período marcado por cambios políticos y culturales, permitiendo a los visitantes apreciar la riqueza y diversidad del teatro en Guatemala en esas décadas", indica la Universidad Popular.

Fechas

Abierto hasta el 7 de noviembre

Horarios

De lunes a sábado de 9 a 17 horas

Admisión

Libre

Lugar

Galería Eloy Amado Herrera, Universidad Popular de Guatemala, 10a. calle 10-32 zona 1

Ubicación

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