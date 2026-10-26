Sara Curruchich cierra gira de más de 220 conciertos en 20 países y prepara su tercer disco inspirado en la poesía de Luis de Lión

Sara Curruchich anunció el cierre de una etapa importante de su trayectoria artística, luego de ofrecer más de 220 conciertos en 20 países durante una gira en la que compartió las canciones de sus primeros dos discos, Somos (2019) y Mujer indígena (2021).

Durante una entrevista con Prensa Libre, la artista nacional dirigió un mensaje a sus admiradores y recordó su trayectoria musical, desde el lanzamiento de su primera canción en el 2015 hasta sus presentaciones internacionales. También reveló que se tomará una pausa de los escenarios para finalizar la producción de su tercer álbum.

Curruchich recordó que, cuando comenzó a compartir su música, la posibilidad de grabar un disco completo parecía un sueño difícil de alcanzar. Sin embargo, una década después de sus primeras grabaciones, su propuesta artística ha llegado a diferentes territorios y públicos.

Su primer álbum, Somos, integrado por 13 canciones, fue publicado en el 2019. La artista tenía prevista una gira de presentación para el 2020, pero la pandemia impidió realizarla. Posteriormente, en el 2021, surgió Mujer indígena, una producción de 10 canciones dedicada a reconocer la fuerza, la dignidad y los conocimientos de las mujeres de los pueblos originarios.

"Cuando grabé mi primera canción y la compartí públicamente en el 2015, no me imaginaba, a pesar de que me hacía mucha ilusión, el que en algún momento pudiese grabar un disco completo o dos, y ahora, pues, pensar en un tercero", dijo Curruchich.

En el 2023 comenzó una serie de conciertos que, con el paso del tiempo, se transformó en una gira internacional que integró ambos proyectos discográficos.

"Cuando comencé a hacer la gira, pues la gira se dividió como por diferentes fases, tantas giras comunitarias y giras internacionales", recordó la cantautora nacional.

Para Sara Curruchich, el recorrido también representó una oportunidad para compartir el idioma kaqchikel, las expresiones culturales de su pueblo y las historias de las mujeres que han formado parte de su vida.

Al recordar los escenarios recorridos, la artista maya kaqchikel destacó el legado de sus ancestras y de aquellas mujeres que, aunque no tuvieron la posibilidad de presentarse ante el público, mantuvieron vivas sus expresiones musicales y culturales.

"Como mujer maya, no puedo mirar todo este recorrido sin pensar en mis ancestras, en las que estuvieron antes que yo, en las que soñaron, cuidaron, en quienes sostuvieron la vida y cantaron, incluso cuando muchas veces no tuvieron la posibilidad de ocupar los escenarios", añadió.

Sara Curruchich concluye gira "Mujer indígena Tour" y trabaja en nuevo disco de estudio. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sara Curruchich)

Un tercer disco con nuevas sonoridades

Tras concluir esta etapa de conciertos, Sara Curruchich concentrará sus esfuerzos en finalizar su tercer álbum de estudio, un proyecto en el que ya había avanzado durante sus viajes, pero al que ahora desea dedicar más tiempo.

"Necesito volver al estudio, escuchar con calma y terminar de darle forma a este nuevo universo, ese nuevo tejido sonoro que se está gestando", expresó.

Según explicó, el material tendrá una conexión importante con las expresiones musicales de los pueblos originarios, pero también incorporará elementos de producción contemporánea.

La cantautora adelantó que experimenta con sonidos digitales y nuevas texturas, sin abandonar el carácter acústico que tendrá buena parte del álbum.

A diferencia de sus anteriores producciones, caracterizadas también por el baile y la danza, este trabajo propone una experiencia musical más pausada e introspectiva.

Curruchich considera que las experiencias acumuladas durante sus giras, los encuentros con otras culturas y los sonidos que ha conocido en los últimos años también influirán en la identidad de esta producción.

La poesía de Luis de Lión llegará a su música

Uno de los elementos más significativos del nuevo álbum será su relación con la obra del escritor guatemalteco Luis de Lión, poeta kaqchikel originario de San Juan del Obispo, Sacatepéquez.

Curruchich explicó que este proyecto la llevó a acercarse a la poesía de un autor que ha admirado durante años y cuya obra considera una fuente de inspiración.

La cantautora nacional describió al escritor como una figura que representa para ella una fuerza y una luz inagotables, y adelantó que parte de esa conexión literaria encontrará una nueva expresión a través de sus canciones.

Esta relación entre literatura y música abre una nueva dimensión en su propuesta artística, que ha mantenido como elementos centrales la identidad, la memoria, el territorio y las experiencias de las mujeres indígenas. Por ahora, la cantautora no ha anunciado el título ni la fecha de publicación de su tercer álbum.

El fin de una gira y el inicio de una nueva exploración sonora

Más de 220 conciertos, 20 países, dos álbumes que recorrieron diferentes territorios y un tercero que comienza a tomar forma. La historia de Sara Curruchich es también la de una artista que ha convertido su idioma materno, sus raíces y sus convicciones en una propuesta musical con proyección internacional.

Ahora, su camino la lleva nuevamente al estudio de grabación, donde las experiencias de sus viajes, la experimentación sonora y la poesía de Luis de Lión comenzarán a encontrarse. Además, indicó que la música constituye una herramienta que permite conocer distintas realidades, compartir conocimientos y abrir oportunidades a nuevas narrativas.

Sara Curruchich durante el último concierto de "Mujer indígena Tour", en Ottawa, Canadá. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sara Curruchich)

Curruchich agradeció a las personas que han acompañado su carrera desde sus primeras canciones y que han contribuido a llevar su propuesta musical a diferentes escenarios.

“Después de tantos conciertos, ahora toca parar, seguir respirando y volver a crear para entregarles con todo el corazón esto que también ya ha sido entregado de manera de poesía, y ahora que también va a venir en forma de canción… Para todas y todos quienes han amplificado estos sueños sonoros, estas alegrías y estas convicciones, agradecida profundamente con todas y con todos”, concluyó.

Con el cierre de esta gira, la cantautora guatemalteca concluyó un ciclo de presentaciones internacionales y se prepara para una nueva etapa en la que la experimentación sonora, la poesía y sus raíces culturales serán protagonistas.