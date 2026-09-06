“Extraordinaria soy”: Paola Pérlop publica su sencillo debut, una canción para abrazar los sueños y honrar a las mujeres

Originaria de San Antonio Aguas Calientes, Sacatepéquez, Paola Pérlop es una cantautora que ha estado involucrada en la música del país desde su niñez.

De acuerdo con la artista, durante su adolescencia y su paso por la escuela participó en distintos coros y dirigió varios de ellos. Además, estuvo a cargo de algunas orquestas.

Es maestra de educación musical y compositora desde los 18 años. También ha destacado como vocalista principal y guitarrista de B'eyb'al, grupo con el que ha llevado su música a escenarios y festivales internacionales en Suecia y Baja California Sur.

En la escena guatemalteca, Pérlop ha compartido con artistas como Bohemia Suburbana, Alux Nahual, Tavo Bárcenas, Anaité y Sara Curruchich, quien en la actualidad es la productora de su reciente proyecto musical.

La cantautora también ha viajado a Colombia con su proyecto personal y ha llamado la atención de la crítica internacional con su propuesta lírica y sonora. Además, en el 2022 fundó su propia academia de música, Pérlop Music Academia, cuyo propósito es apoyar los proyectos de sus compatriotas.

"Extraordinaria soy": el primer sencillo de un proyecto con sentido

El miércoles 2 de septiembre, Paola Pérlop ofreció una conferencia en el Centro Cultural de España, en la zona 1 de la capital, y reveló detalles de Extraordinaria soy, una canción que, de acuerdo con su perspectiva, reúne los sueños, los retos, la fuerza y la determinación que la han acompañado en la vida como mujer, joven indígena y artista.

“Durante mi carrera, en lo personal y como artista, han existido muchas dudas en el camino, muchos miedos y muchas preguntas. Cuestioné si algún día iba a grabar mis canciones, y justamente Extraordinaria soy nace en ese momento de querer abandonar mi carrera artística, de querer abandonar, inclusive, la música y dedicarme a otra cosa”, explicó Pérlop.

“Siempre he dicho que no soy yo quien eligió la música, sino la música me eligió a mí, para poder ser voz de lo que el universo quiere compartir. Y por eso es por lo que esta canción me recuerda lo extraordinaria que ya soy, y que a veces se me olvida a mí misma, el decir en esos miedos o en esas vocecitas de la mente que nos van saboteando como que el síndrome del impostor. Entonces, Extraordinaria soy quiere decir que soy extraordinaria con la música que hago, con lo que quiero compartir, y eso no se me tiene que olvidar”, agregó.

De acuerdo con la cantautora, Extraordinaria soy reúne los sueños, los retos, la fuerza y la determinación que la acompañan. Por eso se lanzó en el marco del 5 de septiembre, Día Internacional de la Mujer Indígena, como un reconocimiento a las mujeres que luchan, abrazan sus raíces y reivindican su identidad.

“Extraordinaria soy es el primer sencillo porque también es momento de recordarnos en todo este movimiento y ajetreo que la vida cotidiana nos trae, decir en unos momentos, sí soy extraordinaria, tengo que ir a mi interior, tengo que regresar a mí y tengo que empezar a cuestionarme por qué estoy dudando, de dónde vienen esas dudas, y ahí vamos a empezar a recordar lo maravillosas y maravillosos que ya somos, pero que a veces se nos olvida”, explicó.

"Extraordinaria soy": una canción con alma y espíritu

De acuerdo con Pérlop, Extraordinaria soy es el primer tema de cuatro que incluirá en un extended play (EP) que publicará en los próximos meses y que, según su perspectiva, es un recordatorio para el alma, el espíritu y el ser, y una canción para abrazar a las mujeres y decirles que son extraordinarias.

“Extraordinaria soy es un recordatorio a la conciencia misma. La música es recordarnos que es el arte y con ese fin se hace”, explicó Pérlop.

“Al venir de una familia maya kaqchikel, prácticamente al trascender, digamos, esos espacios de racismo y que nos vamos confrontando, muchas mujeres indígenas empezamos a dejar nuestra indumentaria y empezamos a dejar hablar nuestros idiomas. De alguna manera, de protección de nuestros padres nos dicen: ‘yo no quiero que mi hija o mi hijo sufran lo que yo he sufrido’. Entonces, viene como esta desconexión y desidentificación de nuestra propia cultura, por lo que yo, como mujer indígena, es de alguna forma, reivindicarme a mí misma, de volver a reencontrarme con mis canciones”, agregó la cantautora.

Sara Curruchich y Paola Pérlop promueven una canción que reúne los sueños, los retos, la fuerza y la determinación. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Sara Curruchich y su debut como productora

La cantautora guatemalteca de origen kaqchikel Sara Curruchich, recientemente condecorada por la Fundación Paiz con el galardón Grace a la Música durante el 46 Festival de Marimba Paiz, continúa con la producción de su tercer álbum de estudio, luego de Somos (2019) y Mujer indígena (2021), con los que realizó giras y llegó a varios recintos nacionales e internacionales.

Convencida de querer dar más exposición a los cantantes y compositores guatemaltecos, Curruchich quiso plasmar su experiencia como cantante, compositora e intérprete y compartir su aprendizaje con sus compatriotas. Así debuta como productora con el proyecto de Pérlop.

Sara Curruchich debuta como productora musical y apoya a Paola Pérlop con su nuevo proyecto. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Para mí es algo muy importante que pueda haber un acompañamiento entre nosotras como mujeres, como mujeres indígenas. Es evidente la brecha de desigualdad de nuestras participaciones en los diferentes espacios artísticos, en la música, en la producción. Y es que en Guatemala hay tantas mujeres artistas que tienen proyectos tan inspiradores. Desafortunadamente, esos espacios de escucha siguen siendo reducidos, y, entonces, ante eso, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿Con qué podemos aportar? Y de allí viene ese anhelo y ese deseo que también se viene construyendo desde hace años de impulsar una productora que pueda acompañar a proyectos independientes”, explicó Curruchich.

Según Curruchich, la productora Tejiendo Sonidos tiene un reto mayor debido a que uno de sus principales objetivos es consolidarse y abrir espacios para acompañar proyectos musicales de artistas que surgen de diferentes territorios de Guatemala.

El EP de Paola Pérlop

Extraordinaria soy es el primer sencillo del EP de Paola Pérlop, que incluirá cuatro canciones grabadas en el estudio Phantom Records, en la capital, y masterizadas en la Ciudad de México.

“Con un proyecto tan sensible quería, justamente en la gestión poder tener el regalo de incluir la esencia y la musicalidad tan hermosa de músicos que a quienes admiro y quiero mucho. Chejo Enríquez en la batería, Antonio Arce en las percusiones, Diego Zarat en las guitarras y Luis Pedro en el bajo. Son músicos a quienes quiero mucho y de hecho, han sido ellos la banda base, pero hay otras invitadas e invitados en el resto de las canciones que también tenemos”, explicó Curruchich.

La cantautora y productora indicó que en Extraordinaria soy se escucharán las voces de la mamá y las hermanas de Paola Pérlop, debido a que es un homenaje y una reivindicación familiar.

Con la canción "Extraordinaria soy", Paola Pérlop abre la puerta para mostrarle a Guatemala y al mundo su propuesta musical. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“Ha sido muy interesante y hermoso, cómo, a través de las canciones podemos tomar ese espacio de encuentro intergeneracional, también de traer esa voz y de traer el arte de otras personas, de otros contextos y reunirles en las canciones”, agregó Curruchich.

Extraordinaria soy está disponible en todas las plataformas digitales y el videoclip oficial se publicará en YouTube el próximo 18 de septiembre. Además, en octubre Pérlop tiene previsto publicar el segundo sencillo, que incluirá una colaboración con una cantautora.

“No revelaré con quién cantaré en mi segundo sencillo, pero les adelanto que es una maravillosa cantautora y en noviembre, si los planes marchan como hasta ahora, se publicará completo el EP”, concluyó Pérlop.