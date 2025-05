“Cuando Volvás”: El homenaje musical de Sara Curruchich a los textos del poeta y escritor maya kaqchikel Luis de Lión

Sara Curruchich es una cantautora que ha destacado con su música, la cual nace de los sentimientos colectivos e individuales, la historia, la memoria, la cultura, los idiomas y las luchas de su pueblo, así como de su propia perspectiva personal como artista.

También ha dejado una huella en la escena musical al interpretar sus canciones tanto en español como en el idioma kaqchikel de su pueblo, siendo la primera artista en utilizar este último idioma en la música popular para una audiencia internacional.

En la actualidad, Curruchich promociona Cuando Volvás, un homenaje musical al poeta y escritor maya kaqchikel Luis de Lión, desaparecido en 1984.

De acuerdo con la cantautora guatemalteca, Cuando Volvás no solo es un proyecto, sino una poderosa musicalización de poemas de Luis de Lión y un trabajo que fue codirigido por Curruchich y Leonardo Soqui, productor y director musical mexicano.

El espectáculo, que une la música de Sara con la poesía de Luis de Lión, se estrenó en Guatemala el pasado 15 de mayo, fecha en la que se conmemoró la desaparición del escritor.

La primera función se llevó a cabo en su casa natal en San Juan del Obispo, con dos noches programadas que fueron catalogadas como inolvidables, Además, con ese espectáculo, Curruchich marcó un hito en la memoria histórica y cultural del país.

Sara Curruchich durante el primer concierto de "Cuando Volvás", en San Juan del Obispo. (Foto Prensa Libre: Cortesía Sara Curruchich)

“Es la primera vez que trabajo un proyecto musicalizando poemas de otra persona y el sueño que tengo es poder producir un disco con este material. De hecho, es precisamente lo que ya comenzamos a presentar: Un disco, sin tener el disco”, dijo Curruchich, durante una entrevista con Prensa Libre.

La cantautora dijo que Luis de Lión fue un poeta kaqchikel de San Juan del Obispo que tenía muchos sueños y uno de ellos consistió en contar con centros culturales en su ciudad, razón por la que comenzó ahí este homenaje musical.

“Luis de Lión también fue profesor y muchos de sus escritos están enfocados en la vida cotidiana y en la educación. Entonces, al hablar sobre un tema de educación es prácticamente relacionarlo con un tema de justicia, porque desde su sensibilidad y desde su amor por supuesto, tenía una claridad muy grande de sembrar con su palabra mucha conciencia”, agregó Curruchich.

De poemas a canciones y la resistencia al olvido

De acuerdo con Sara, Cuando Volvás es el comienzo de un proyecto sonoro que se incluirá en un disco, cuya meta es recordar el legado de Luis de Lión.

“En esta ocasión escogí seis poemas de Luis de Lión para musicalizarlos, así que automáticamente se convirtieron en canciones”, dijo Curruchich.

“Es un ejercicio también de mucha alma y muy conmovedor. Presentar el trabajo de Luis de Lión de esta manera es como presentar nuevamente sus escritos y poemas, pero a través de canciones y es también una forma de resistencia al olvido”, agregó la cantautora guatemalteca.

La gira

Cuando Volvás es una gira de pocos conciertos que comenzó el pasado 15 de mayo en San Juan del Obispo, continuó en Quetzaltenango y Rabinal, el 17, 21 y 22 de mayo respectivamente, y que continuará en la capital el sábado 24 de mayo, en Trovajazz. Además, el homenaje a Luis de Lión concluirá el próximo 30 de mayo en la Ciudad de México.

“Elegí una serie de poemas entre los que destaca ‘El poema y el poeta’, así como otro que no tiene título y que se le conoce como el poema 02, pero que comienza así: ‘Cuando volvás, te esperaré con un canasto para recibir tu alegría. Con estos crayones pintaré tus paisajes. Amor, si es invierno, mis manos tendrán guardado el calor del verano…’ De hecho, fue el primer poema de Luis de Lión que leí y me marcó muchísimo. Sí me impactó tanto porque creo que en tantos momentos todas las personas hemos esperado el retorno de alguien”, indicó Sara.

Sara Curruchich rinde homenaje a los textos y poemas de Luis de Lión. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

“A pesar de que no tiene un nombre con tal y solo dice 02, tomé las primeras palabras para darle título a esta gira de homenaje”, añadió la cantautora guatemalteca.

Con su inconfundible voz y un formato acústico íntimo, Sara Curruchich estará acompañada por Leonardo Soqui en el acordeón, piano y guitarra, y promete llevar al público a un viaje sonoro que une pasado y presente a través de la música y la poesía.

“Espero me puedan acompañar en este homenaje a Luis de Lión ya que Cuando Volvás es un canto de regreso, una promesa y un gesto de ternura radical para quienes no están, para quienes sueñan con volver, y para quienes luchan cada día por la memoria, la justicia y la vida”, concluyó Curruchich.

La cita en Ciudad de Guatemala

Sara Curruchich presentará Cuando Volvás, el sábado 24 de mayo, a las 20 horas, en Trovajazz, Via 6, 3-55 zona 4.

Localidades

Q100+fee en preventa

Q130+fee el día del evento.

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de viveloonline.com

Sara Curruchich promociona "Cuando Volvás", un homenaje musical al poeta Luis de Lión. (Foto Prensa Libre: Keneth Cruz)

Otros proyectos

Después de esas presentaciones en formato acústico del homenaje a Luis de Lión, Sara Curruchich continuará con su gira internacional Mujer Indígena, que incluirá más de 30 fechas en Canadá, Estados Unidos, Francia, Noruega, Reino Unido, Alemania, España, Portugal, Finlandia y Bélgica.