Zelaya promociona su primera gira de teatros: fechas, entradas y otros detalles del “Camino a Júpiter”

En agosto pasado, la cantante y compositora guatemalteca Zelaya publicó Júpiter, un álbum con el que se enfoca en volver a lo humano en una era cada vez más digital.

La artista nacional presentó una colección de canciones e indicó que cada una es una pieza que cuenta una historia y su enfoque busca preservar la emoción y humanidad detrás de cada instrumento.

El álbum está disponible en todas las plataformas digitales. Además, Zelaya explicó que cada tema surgió de los aprendizajes que cambiaron su forma de vivir.

“Durante mi escape a Júpiter escribí siete canciones. Siete canciones que casi tiro a la basura por no confiar en mí. Hasta que un día me senté a producirlas, las escuché y me di cuenta de que no eran perfectas, pero tenían algo distinto”, dijo en ese momento la artista nacional.

La gira

Después del lanzamiento de esa producción discográfica, Zelaya lleva ese universo al escenario con Camino a Júpiter, una gira diseñada para ir mucho más allá de un concierto.

De acuerdo con la cantante y compositora guatemalteca, a través de música en directo, elementos visuales, escenografía y distintos momentos inmersivos, la experiencia de Camino a Júpiter invita al público a hacer una pausa del ruido de afuera, conectar consigo mismo y recordar todas esas cosas que muchas veces ya están frente a nosotros, pero que por ir tan rápido dejamos de ver.

Fecha 1

Zelaya llevará Júpiter a la capital, el 29 de octubre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Auditorio Juan Bautista Gutiérrez – UFM - Guatemala

Precios y Localidades

Balcón – Q125

Platea – Q250

Venta de Entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de caminoajupiter.com

Zelaya invita a reconectar con el presente con su disco "Júpiter". (Foto Prensa Libre: Cortesía Zelaya)



Fecha 2

Zelaya llevará Júpiter a la Quetzaltenango, el 7 de noviembre del 2026.

Hora

El concierto está previsto para las 20 horas.

Lugar

Teatro Municipal de Xela

Precios y Localidades

Palco – Q100

Luneta – Q175

Venta de Entradas

Las entradas se pueden adquirir en la web oficial de caminoajupiter.com

Zelaya promociona "Júpiter", su nuevo álbum de estudio. (Foto Prensa Libre: Cortesía Zelaya)



Beneficio especial

De acuerdo con Zelaya, quienes quieran ser parte de esta experiencia, podrán utilizar el código: “QUIEROIRMEAJUPITER” y obtendrán un 15% de descuento en la compra de sus entradas.

“A veces solo necesitamos parar, abrir los ojos y volver a conectar con lo que más importa: Tú. Será una noche para cantar, sentir, recordar, soltar y, por unas horas, viajar juntos a Júpiter”, concluyó Zelaya.

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