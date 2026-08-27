“Júpiter”: El nuevo disco de la cantautora guatemalteca Zelaya invita a confiar, reconectar y vivir el presente

La cantante y compositora guatemalteca promueve su reciente producción discográfica y se enfoca en volver a lo humano en una era cada vez más digital.

De acuerdo con Zelaya, Júpiter es un disco que surgió tras seis meses fuera del país con su familia, lejos del ruido y la rutina.

Convencida de transformar vidas a través de melodías, la cantante, compositora y emprendedora guatemalteca publicó este 27 de agosto un disco con siete canciones que surgieron de los aprendizajes que cambiaron su forma de vivir y que está disponible en todas las plataformas digitales.

“Durante mi escape a Júpiter escribí siete canciones. Siete canciones que casi tiro a la basura por no confiar en mí. Hasta que un día me senté a producirlas, las escuché y me di cuenta de que no eran perfectas, pero tenían algo distinto”, dijo Zelaya.

“Había algo en ellas que me estremecía, fue ahí donde entendí que tenía algo especial en mis manos y decidí apostarle con todo para hacerlo una realidad. Hoy Júpiter no es un álbum más, es también mi primer libro y un podcast que te va a acompañar en tu propio camino hacia ese sueño que llevas tiempo queriendo salir a buscar”, agregó.

La reconexión con el presente

Según la cantautora guatemalteca, Júpiter es una invitación a parar, reconectar con lo que importa de verdad y confiar en que los sueños pueden hacerse realidad si se buscan con la total convicción de que se pueden alcanzar.

“Vivimos esperando ese gran momento, ese sueño que aún no logramos conquistar… y mientras tanto la vida se nos va. Júpiter nace cuando entendí que a veces lo único que necesitas es parar, abrir los ojos y darte cuenta de que puede que ya estés viviendo eso que tanto soñabas, pero vas tan rápido que ni siquiera lo has podido notar”, dijo Zelaya.

Zelaya invita a reconectar con el presente con su disco "Júpiter". (Foto Prensa Libre: Cortesía Zelaya)



Los músicos

De acuerdo con Zelaya, Júpiter es un disco coproducido por ella y Luis Salazar, grabado con músicos en vivo en Nashville, EE. UU., cuyo enfoque busca preservar la emoción y humanidad detrás de cada instrumento.

“Por eso este nuevo álbum camina en dirección contraria al mercado actual, regresando a lo hecho ‘a mano’, por artistas que a través del arte se quieren expresar”, indicó.

Para Zelaya, esa misma intención está presente en su universo visual y por eso la integró en la portada bordada a mano y en los elementos visuales pintados y construidos, uno por uno, por artistas guatemaltecos.

“Me encantó tener a tantos artistas que admiro creando a mi lado la parte visual, porque de alguna forma cada uno de ellos pudo expresar su propio *Júpiter* en lo que hoy otros van a experimentar”, añadió la cantautora.

Zelaya promociona "Júpiter", su nuevo álbum de estudio. (Foto Prensa Libre: Cortesía Zelaya)



Instrucciones de escucha para Júpiter

Según Zelaya, Júpiter es un álbum que no busca ser escuchado a la carrera, por lo que tomó una decisión atrevida: en lugar de dividir el álbum en sencillos estratégicos, la cantante y compositora guatemalteca invita a reservar un espacio de 30 minutos y escucharlo de principio a fin.

“Júpiter viene a pedirte una pausa. Tienes que escuchar con calma, darte un espacio para ti, desconectarte del ruido y escuchar así de principio a fin. Porque solo así el mensaje que llevas tanto tiempo esperando te va a encontrar: en una frase, una melodía o un pensamiento en medio de una canción. Creo profundamente que Dios habla en el silencio cuando abrís tu corazón”, explicó Zelaya.

Para la artista nacional, estos son los pasos para escuchar su nueva producción discográfica. (Foto Prensa Libre: Cortesía Zelaya)

La conexión previa a su lanzamiento

Antes de publicar el álbum, Zelaya lo presentó durante un listening party en la capital, con entradas agotadas, lo que la motivó.

Según la artista guatemalteca, la expectativa por Júpiter sumó más de 3.5 millones de vistas orgánicas, más de 15 mil comentarios, más de tres mil personas que preguardaron el álbum en plataformas digitales y más de un millón de vistas en el lanzamiento de su “introducción”.

“Es así como Júpiter marca el inicio de una nueva etapa en mi carrera y la música se convierte en el punto de partida para generar conversaciones, experiencias y espacios de conexión alrededor del propósito, fe y los sueños de cada persona que la escucha”, concluyó Zelaya.

La primera gira en teatros

Con el lanzamiento de Júpiter, Zelaya también anunció la primera gira de teatros de su carrera, por lo que llevará la experiencia de su reciente producción discográfica a un formato en directo.

La artista se presentará el 29 de octubre en el Teatro Juan Bautista Gutiérrez, UFM, en la capital, y el 7 de noviembre en el Teatro Municipal de Quetzaltenango.

Las entradas saldrán a la venta el 7 de septiembre en su página web: zelayamusic.com.

El libro

Zelaya indicó que Júpiter continuará más allá de la música y los escenarios, por lo que tiene previsto publicar su primer libro durante el último trimestre del 2026. En la publicación compartirá el testimonio detrás del proyecto y lo vivido durante los meses que pasó fuera de Guatemala, una experiencia que marcó un antes y un después en su vida.