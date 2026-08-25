¿De qué murió Dolly Parton? Su equipo revela la causa de muerte de la cantante y actriz

Este martes 25 de agosto del 2026 trascendió la noticia de la muerte de Dolly Parton, cantautora y actriz estadounidense que falleció a los 80 años. Su equipo de trabajo reveló la causa de su muerte y señaló que se debió a un padecimiento de cáncer.

"Tras afrontar con valentía una breve batalla contra el cáncer, Dolly partió de esta vida terrenal hoy en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, rodeada de sus seres queridos", señala el comunicado compartido con la revista People.

Aunque el escrito no detalla qué tipo de cáncer padecía la artista, sí confirma que falleció este martes 25 de agosto en el centro médico especializado en Nashville, Tennessee, donde ingresó el viernes 21 de agosto por problemas renales y autoinmunes.

Su sobrino Bryan Seaver, hijo de Cassie Parton y jefe de seguridad de la cantante, fue el primero en confirmar su muerte mediante un video publicado en el Instagram de la intérprete, en el que habló en nombre de su familia y cumplió la petición de la propia cantante de dar el anuncio de esa manera.

"Es un honor, un honor que se mezcla con un orgullo absoluto y una profunda tristeza. Pero la tristeza es nuestra, no de Dolly. Dolly vivió en la luz y está en los brazos de Jesús, donde seguramente la recibirán Carl, sus padres y muchísimas otras personas que la cuidaron y anhelaron encontrarse con ella en el cielo", dijo Seaver.

Cuatro días antes, cuando fue hospitalizada, la artista había reconocido a la revista People que atravesaba momentos complicados de salud, aunque aseguró que le quedaban muchas cosas por hacer.

"Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", dijo la cantante, en referencia a su difunto esposo, Carl Thomas Dean, quien falleció en marzo del 2025, a los 82 años.

En septiembre del 2025, Parton ya había dado indicios de su delicado estado de salud, cuando anunció el aplazamiento y posterior cancelación de una serie de conciertos programados para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas.

La artista tampoco participó en la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, en la que fue condecorada con un Óscar honorífico, que aceptó mediante un mensaje grabado en video.

Dolly Parton es considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y, además de sus incursiones en el cine, fue filántropa y empresaria.

El comunicado compartido por su equipo resaltó la trayectoria artística de Dolly Parton, con la cual, asegura, brindó "alegría, risas, esperanza e integridad a todo lo que tocaba". También señala que su generosidad impactó a innumerables personas que, aunque nunca conoció personalmente, siempre estuvo dispuesta a ayudar.

"Ya sea por los cientos de millones de libros donados a través de su invaluable Biblioteca de la Imaginación o por la financiación de investigaciones que ayudaron a crear una vacuna que salva vidas y que se utiliza en todo el mundo, el amor incondicional de Dolly por todas las personas fue la fuerza que impulsó su legado", dice el escrito.

Con información de EFE.