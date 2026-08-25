“Spider-Man: Brand New Day” está cerca de desbancar a “Titanic” de las películas más taquilleras de la historia

La cuarta película del Hombre Araña, Spider-Man: Brand New Day (Spider-Man: Un nuevo día), sigue arrasando en las taquillas de los cines y se ha convertido en el sexto filme más taquillero de la historia, cada vez más cerca de Titanic, que actualmente ocupa la quinta posición.

En la última semana, la producción protagonizada por Tom Holland sumó otros 194 millones de dólares en todo el mundo y alcanzó una recaudación de 2.219 millones de dólares hasta el pasado fin de semana.

La película está por desbancar a la producción estadounidense Titanic, que, tras su estreno en 1997, logró recaudar 2.264 millones y se posicionó en el quinto lugar entre las películas más taquilleras de la historia.

Spider-Man: Brand New Day es ya la tercera película más taquillera de la historia en su país de origen, Estados Unidos, donde ha recaudado 854 millones de dólares. La producción está detrás de Avengers: Endgame (2019), que recaudó 858 millones, y de Star Wars: The Force Awakens (2015), con 936 millones.

Por la trayectoria que lleva en las tres semanas desde su llegada a las salas, medios especializados estadounidenses creen que podría ser la primera película en superar los mil millones de dólares de recaudación en Estados Unidos.

Además, la nueva película de Spider-Man se ha convertido en el mayor éxito del año, seguida por The Odyssey, de Christopher Nolan, que ha recaudado 1.446 millones de dólares. Sin embargo, esta última está lejos de Titanic en la lista de las películas más taquilleras de la historia, en la que actualmente ocupa la vigésima posición.

La lista de las películas más taquilleras de la historia está encabezada por la primera entrega de Avatar (2009), con 2.923 millones. Estas son las seis primeras:

Avatar (2009)

Avengers: Endgame (2019)

Avatar: El sentido del agua (2022)

Ne Zha 2 (2025)

Titanic (1997)

Spider-Man: Un nuevo día

Entre otros estrenos que arrancaron con fuerza el fin de semana figura Insidious: Out of the Further, la sexta película de la saga de terror, que consiguió 60.3 millones de dólares en todo el mundo, de los cuales 35 millones correspondieron a las salas estadounidenses.

Asimismo, la cinta de animación infantil PAW Patrol: The Dino Movie alcanza ya los 103 millones de dólares y The End of Oak Street, los 85 millones.

Con información de EFE