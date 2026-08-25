Poeta guatemalteco Wingston González gana Premio de Literaturas Indígenas de América 2026

El poeta guatemalteco Wingston González ganó el Premio de Literaturas Indígenas de América 2026, en su decimocuarta edición, que se entrega en el marco de la Feria Internacional del Libro (FIL) en Guadalajara.

Su obra fue seleccionada entre 69 títulos en 22 lenguas indígenas de nueve países: México, Ecuador, Guatemala, Colombia, Paraguay, Bolivia, Perú, Argentina y Chile, según informó Gabriel Pacheco, presidente del Comité Interinstitucional del premio.

González fue elegido por unanimidad por el poemario Un poquito más allá y se convirtió en el primero fuera de México en obtener el galardón.

Su obra narra, con una escritura “estéticamente lograda con ritmos propios, la odisea de la comunidad garífuna, su expulsión de las Antillas y, en particular, de la Isla de San Vicente”, dijo la portavoz del jurado, Gloria Chacón, en una conferencia de prensa.

El poemario, además, refleja “una profunda exploración poética y cultural de la identidad garífuna” y aborda “la diáspora del pasado como en el presente (en Los Ángeles), la resistencia frente a la colonización y la preservación de la lengua y tradiciones”, así como “la importancia de la herencia lingüística y filosófica”, destacó la vocera.

González explicó que la lengua garífuna es hablada por comunidades centroamericanas y de la costa caribeña descendientes de migrantes africanos, así como por su diáspora en Estados Unidos, aunque en los últimos años se ha ido perdiendo.

Agregó que ser elegido ganador del premio es una oportunidad para difundir y conservar esta lengua, que ha estado presente en el Caribe durante muchos años, principalmente mediante la oralidad arraigada en las comunidades.

“Me alegra muchísimo porque la cultura garífuna estuvo presente en el Caribe guatemalteco y hondureño, especialmente a través de la música, pero hay una tradición de poesía oral importante en las costas del Atlántico centroamericano que también está presente en grandes comunidades como Houston, California, Nueva York”, señaló el galardonado.

El autor añadió que su escritura está influenciada por las lenguas indígenas mexicanas, que han sido un “ejemplo para muchísimos escritores indígenas alrededor del mundo”.

Wingston González es un escritor guatemalteco nacido en 1986. Con obra en poesía, escritura performática y traducción, lleva dos décadas construyendo un universo literario que mezcla la experimentación formal, la oralidad y la recuperación de la memoria afroindígena centroamericana.

El Premio de Literaturas Indígenas de América 2026 es organizado por la Universidad de Guadalajara, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Secretaría de Cultura del Gobierno mexicano; tiene una bolsa de 300 mil pesos mexicanos, además de la publicación de la obra. Será entregado el 4 de diciembre del 2026 en el marco de la Feria Internacional del Libro.

Con información de EFE.