“Y por brújula un reloj”: el nuevo poemario que Vania Vargas presentará en Quetzaltenango

Vania Vargas (Quetzaltenango, 1978) vuelve a echar mano de la inspiración poética para atrapar a los lectores que siguen su trayectoria desde ya hace más de 15 años. Con el libro Y por brújula un reloj, publicado con Ediciones Del Pensativo, reafirma el talento que la ha convertido en una de las más destacadas plumas guatemaltecas del siglo XXI.

En la sinopsis de contraportada de este nuevo ejemplar, Lucía Escobar comenta: “Tiene la audacia de querer entender el tiempo y mostrarlo desde la poesía. Repasa el pasado, vive el presente y se pregunta por un futuro atravesado por las manecillas de un reloj que ya no existe”.

La pieza literaria, según señala la editorial que da a conocer su obra, “es un homenaje al tiempo”. En ella vuelve a lucir el estilo breve, penetrante y profundo que la caracteriza.

En la presentación del libro que se celebrará en Quetzaltenango, la ciudad natal de Vania, participarán junto a ella la editora Ana Cofiño y el también poeta quetzalteco Marvin García, fundador y director del Festival Internacional de Poesía de Quetzaltenango.

Una pluma reconocida

El llamado de la literatura le llegó temprano a Vania, quien primero se aficionó a la lectura gracias al acceso que tuvo a los libros por la amplia biblioteca que tenía un tío suyo. Cuando le llegó la hora de elegir carrera universitaria, ella quería estudiar literatura, pero no pudo trasladarse a la capital, por lo que optó por cursar la carrera de Ciencias de la Comunicación. De esa cuenta, incursionó en el periodista en el periódico El Nuevo Quetzalteco. Cubrió notas rojas y tribunales, lo que le brindó un contacto directo con la realidad.

En 2002 se trasladó a la capital para seguir su primera vocación y en 2009 se graduó de la Universidad de San Carlos. Publicó en la colección La malla, de Catafixia Editorial. Durante 17 años ha transitado entre la poesía, cuentos para niños y relatos cortos que la han hecho distinguirse como una gran narradora. Entre su colección se destacan los títulos

Cuentos infantiles, Catafixia Editorial (2010)

Quizás ese día tampoco sea hoy, Editorial Cultura (2010)

Señas particulares y cicatrices, Catafixia Editorial (2015)

Los habitantes del aire, Editorial Cultura (2014)

Después del fin, Editorial del Pensativo (2016)

Cuarenta noches, Sophos (2018)

Luz, trayecto y estruendo -un acercamiento al legado literario de Luz Méndez de la Vega- (Editorial Cultura, 2019) Coordinadora

Relatos verticales (reunión de poesía), Editorial del Pensativo (2019)

El cuaderno del fin del mundo, Editorial Celsius 232 (2021)

Un mi rinconcito: el Sophos de Marilyn Pennington Sophos (2023)

Generalidades y reglas de la fuga, Sophos (2024)

Presentación del libro "Y por brújula un reloj”

Fecha

Viernes 14 de agosto de 2026

Hora

18:30 horas

Admisión

Libre

Lugar

Librería Órbita, 6a. calle 5-31 zona 1, Quetzaltenango

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