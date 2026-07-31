Feria Internacional del Libro de Mazatenango celebrará su quinta edición

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Feria Internacional del Libro de Mazatenango celebrará su quinta edición

El encuentro literario se celebrará del 13 al 16 de agosto en el Centro Cultural de Mazatenango, será dedicada al profesor Otto Armin Bolaños Cifuentes y tendrá a República Dominicana como país invitado.

Ana Lucía Mendizabal

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Esta será la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Guatemala (FILMA). (Foto Prensa Libre: Cortesía FILMA)

La Biblioteca Comunitaria de Mazatenango y la Asociación de Bibliotecas de Suchitepéquez anunciaron la quinta edición de la Feria Internacional del Libro de Mazatenango (FILMA), que se celebrará del jueves 13 al domingo 16 de agosto de 2026, en el Centro Cultural de Mazatenango.

"FILMA es una iniciativa ciudadana y cultural que busca promover la lectura, el pensamiento crítico, la creación literaria y el acceso al libro en la región sur de Guatemala", señalan los organizadores. Durante cuatro días, este encuentro literario reunirá a autores, lectores, editoriales y artistas de diversas ramas.

Cada año se elige a un personaje que con su trabajo haya contribuido a la cultura local para destacar su legado. Este año, el homenaje se dedicará al profesor Otto Armin Bolaños Cifuentes, quien además de ser docente, ha destacado en la investigación histórica y la preservación de la memoria de Suchitepéquez. La feria contará con República Dominicana como País Invitado de Honor. En las próximas semanas, serán anunciados los autores dominicanos que participarán.

Libros, autores y tributos

El atractivo de FILMA 2026 radica en una agenda variada en la que destacan actividades como el homenaje musical dedicado al poeta Roberto Obregón, quien nació en San Antonio, Suchitepéquez, en 1940 y fue capturado y desaparecido en 1970.

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Otras actividades destacadas serán la ceremonia Al Fuego Perdido, que estará a cargo del cantautor y escritor mazateco Fernando López, el primer encuentro de bibliotecas de Suchitepéquez y la presentación de 20 libros infantiles de editorial Piedrasanta, a cargo de la Biblioteca comunitaria de Mazatenango.

En el programa también se contemplan un reconocimiento a diez mujeres de Suchitepéquez por su contribución a FILMA, la presentación de libro Comalapita, de Negma Coy, a cargo de Cholsamaj Editorial y la conferencia Literatura y Diplomacia, a cargo del embajador de la República Dominicana en el Salvador. 

Entre las nuevas obras literarias que serán presentadas se destaca el nuevo libro de Dante Liano, Las aventuras de Diego Cosenza, a cargo de F&G editores. Esta misma editorial organiza el conversatorio sobre los 80 años de El Señor Presidente , de Miguel Ángel Asturias.

También se presentará el libro Manual de un rockero, de Álvaro Aguilar de Alux Nahual, publicado por Editorial Cultura. La casa editora del Ministerio de Cultura y Deportes también tendrá a su cargo la presentación de Antes del relámpago , de Miguel Ángel Asturias.

La agenda incluye conciertos de marimba de diferentes municipios de Suchitepéquez, la presentación de la Orquesta Juvenil de Suchitepéquez, la proyección de cortometrajes infantiles, talleres, cuentacuentos, conversatorios y exposiciones.

Entre las editoriales que participarán se encuentran F&G Editores, Editorial Auxe, Maya' Wuj, Oráculo editorial, Alkimia Libros, Pacaya Editores, Librería Sophos, De Muse, Fondo de Cultura Económica, Editorial Los Cuchumatanes, Editorial Cultura, Editorial Cholsamaj y Los Libros Más Pequeños del Mundo.

La imagen oficial de esta quinta edición es la obra Venados Literarios, del artista guatemalteco Marlov Barrios. Según explica la organización de la feria: "su propuesta visual, integrada en la identidad gráfica de FILMA, representa la fuerza de la creación colectiva: cada venado, cada trazo y cada color evocan las múltiples voces que se unen para dar vida a la literatura, escritura, la cultura y la comunidad. Es una invitación a reconocer que la palabra florece cuando se construye entre todas y todos".

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Fecha

La Feria Internacional del Libro de Mazatenango se celebrará del 13 al 16 de agosto

Horario

De 9:00 a 20:00 horas

Lugar

Centro Cultural de Mazatenango

Más información

filmazate@acardonacstudio

Redes sociales: @FILMAZATE         

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