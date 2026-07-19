Filgua 2027 ya tiene país invitado,  autor dedicado y fecha: estos son los anuncios tras el cierre de la feria

Filgua, el principal encuentro literario y cultural del país, se desarrolló durante 13 días en Fórum Majadas.

Con el eslogan "Por un país de más lectores", la feria reunió a los autores, editoriales, librerías, gestores culturales, grupos musicales e instituciones nacionales e internacionales con lectores.

Los logros de Filgua 2026

“De vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar…” dijo César Medina, presidente de la Asociación Gremial de Editores de Guatemala (AGEG), en la clausura de Filgua 2026, recitando una parte del poema de Humberto Ak'abal, para enumerar algunos de los logros de la edición de Filgua 2026:

Más de 100 mil participantes, un 15 por ciento más respecto a Filgua 2025

840 actividades

214 presentaciones de libros

215 actividades para niños

10 salas de actividades

1,200 ejemplares entregados del libro Algo crece de Julio Serrano a niños

La edición del 2026 estuvo dedicada a la premio nobel de la paz Rigoberta Menchú Tum y al 30 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, con una agenda que promovió espacios de diálogo para fortalecer el intercambio de ideas.

Alemania destacó por su estand de 133 metros cuadrados y, sobre todo, por las más de 140 actividades que organizó, las cuales enriquecieron la feria y atrajeron a lectores guatemaltecos de todas las edades.

Sabine Eismann, encargada de negocios de la Embajada de la República Federal de Alemania en Guatemala reconoció las experiencias de estos 13 días y el esfuerzo de muchos que trabajaron por esta edición y la calificó como un “éxito rotundo”.

Italia será el país invitado del 2027

En el acto de clausura los organizadores de la AGEG anunciaron que Italia será el país invitado de Filgua 2027.

Giuseppe Abbatepaolo, encargado de negocios de la Embajada de Italia, agradeció ser el país invitado en 2027 y dijo que la invitación la cual acepta con "gran entusiasmo y fuerte sentido de responsabilidad", dijo.

Abbatepaolo se refirió a la importancia de la literatura italiana como un referente y dijo que hace un aporte al pensamiento y creatividad contemporánea.

Indicó que buscarán brindar una experiencia integral, ya que dentro de la cultura italiana destacan también el arte, la gastronomía y la innovación.

Y se mencionó dos ferias relevantes que se celebran en Italia y que son referentes: el Salón del Libro de Turín y la Feria del Libro Infantil de Bolonia.

Filgua 2027 será dedicada a Carlos Navarrete

Filgua 2027 reconocerá la trayectoria y logros de Carlos Alberto Navarrete Cáceres, quien ha consagrado su vida al estudio, la investigación y la difusión del patrimonio histórico y cultural de Guatemala.

Su obra ha contribuido significativamente al conocimiento de la cultura maya, la historia de Guatemala y Chiapas, así como de las expresiones de la cultura popular.

Carlos Navarrete nació en Quetzaltenango en 1931. Se formó en la Escuela Nacional de Antropología e Historia de México y en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde obtuvo la maestría y el doctorado en Antropología.

El académico desarrolló una destacada carrera como investigador del Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM.

Entre sus numerosas publicaciones destacan sus estudios sobre el Cristo Negro de Esquipulas, San Pascual Bailón, La Tacita de Plata, la arqueología maya y el ensayo Luis Cardoza y Aragón y el Grupo Saker-Ti.

Recibió el Premio Nacional de Literatura de Guatemala por su novela Los arrieros del agua en 2005.

Fue distinguido con el doctor honoris causa por la Universidad de San Carlos de Guatemala, 2007.

Recibió la medalla al Mérito de la Academia de Geografía e Historia de Guatemala en 2015.

La Junta Directiva del Museo Popol Vuh de la Universidad Francisco Marroquín le entregó la Orden del Pop a Carlos Navarrete en 2017.

Filgua 2027 estará dedicada a Carlos Alberto Navarrete Cáceres (1931). (Foto Prensa Libre: Cortesía Filgua)

La fecha de Filgua 2027, según se incluye al final del video de Carlos Navarrete, será del martes 6 al domingo 18 de julio 2027.

Luis Méndez Salinas, ministro de Cultura y Deportes de Guatemala, despidió la ceremonia de clausura agradeciendo a los organizadores, a los libreros, editores, escritores y a todos los participantes. Y también reconoció que Filgua 2026 fue un "éxito rotundo".

Salinas destacó al país invitado -Italia-, así como a algunos autores italianos.

De igual manera, Salinas se refirió la trayectoria de Carlos Navarrete quien ha trabajado entre "la piedra y la palabra", dijo. Y resaltó que a los 95 años continúa investigando por lo que desean hacer este "reconocimiento en vida", al igual que lo hicieron este año con Rigoberta Menchú Tum, premio nóbel de la paz, comentó.